Karısının soyadını almıştı! Brooklyn Beckham'dan bomba yeni dövme

Milyarder Amerikalı Nelson Peltz'in kızı Nicola Anne Peltz ile evlenen David-Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham her hareketiyle olay oluyor. Karısının soyadını taşımaya karar veren Brooklyn Beckham yeni dövmesiyle dikkat çekti.

Beckham, dövme sanatçısı Dr. Woo tarafından yapılan, sol bileğinin dışında büyük bir puntoyla 'Evli' yazan dövmesini, "Bebeğime sürpriz yaptım" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Görünüşe göre 27 yaşındaki Peltz bu jestten memnun kaldı, çünkü Beckham ardından bir tepsi çörek ve karısının ne kadar 'gururlu ve şanslı' olduğunu ifade ettiğini yazdığı notunu paylaştı. Nicola'nın eşine yazdığı notta, şu ifadeler yer aldı:

Sevgili bay Peltz-Beckham, seninle gurur duyuyorum! Varlığımın her parçasıyla sana inanıyorum. Sen hayatımın aşkısın ve her günümü seninle birlikte geçirdiğim için şanslıyım. Seni her dakika daha da fazla seviyorum. Sevgiler, karın.

EŞİ İÇİN YAPTIRDIĞI BİRÇOK DÖVME VAR

Brooklyn'nin, eşi için yaptırdığı birçok dövmesi var. Ünlü isim daha önce eşinin gözlerini ensesine dövme yaptırmıştı. Ayrıca yüzük parmağında bir 'N' harfi, boynunda 'Nicola', kolunun üst kısmında evlilik yemini, sırtında aktrisin aşk mektubu, bileğinde eşinin hayatını kaybeden büyükannesinin adı gibi dövmeleri de var.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bekcham'ın yeni dövmesi; kısa sürede hem dünyada, hem de Türkiye'de çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili; "Brooklyn gibi oğlum olsa serumlarla ayakta kalırdım", "Bana bir daha dövmelerinden pişman olabilirsin demeden önce Beckham'a bakın" gibi yorumlar yaptı.