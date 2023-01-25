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Karısının yasak aşkıyla yüzleşti! İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü... İntikamı acı oldu

25.01.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da ismi açıklanmayan bir kadın kocasını aldattığı sırada eşine yakalandı. Karısının hareketlerinden şüphelenen adam onu bir bara kadar takip etti. Karısının yasak aşkıyla yakınlaştığı sırada onları basan öfkeli kocası eşinin sevgilisini vurarak öldürdü.

Karısının yasak aşkıyla yüzleşti! İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü... İntikamı acı oldu

Gana’da ismi açıklanmayan bir adam karısının kendisini aldattığında şüphelendiği için eşini takip etmeye karar verdi. Karısının sevgilisiyle buluşmak için bir bara gittiğini gören adam içeri girdiğinde ise eşinin ihanetiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde eşinin sevgilisini bulundukları bardan yaka paça dışarı çıkartan adam önce darp etti ardından ise yanında geçirdiği silahla vurarak öldürdü.

KADININ ARKASINA SAKLANDI

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Daha önceki yıllarda karısının sevgilisiyle yüzleşen ve onu eşinden uza durması için uyaran adam eşinin ihanetini görünce öfkelendi. Barın dışına taşan tartışmada koca karısının arkasına saklanan adamı vurdu. Karısıyla olay yerinden uzaklaşan adam eşinin sevgilisini ise olay yerinde yaralı bir şekilde bıraktı. Genç sevgili olay yerinde hayatını kaybetti.

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Gana Aldatma ihanet

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