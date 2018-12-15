Karısıyla ilişkiye girerken başka bir kadını sayıkladı savunması şoke etti!

Beyaz TV’de ekrana gelen; Nur Viral’in sunuculuğunu yaptığı “Hayatta Her Şey Var” programına çok konuşulacak bir itiraf damga vurdu. Telefonla canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, eşinin kendisini bir kadınla aldattığını ve gece uyurken onu sayıkladığını söyledi. Fakat kocasının yakalanınca kendini savunma şekli “Bu kadarına da pes” dedirtti. 21 yıllık evli olduğunu söyleyen kadın şunları dile getirdi;

“Eşim gece uyurken “Naz beni niye aramıyorsun?” diye sayıklıyordu. Bunu duyduğumda, “Ben at yarışı oynuyorum. Oradaki atın ismi Naz” diye kendini savundu. Birkaç gün aradan geçtikten sonra gece birlikte olduk ve eşim uyurken yine “Özledim seni Naz” diye sayıkladı...

Ben de eşime “Yalan söylüyorsun. Ben olayın fakındayım. Senin derdin ne?” diye çıkıştım ve evi terk ettim. Sonra beni yolda buldu. Bir yere gittik ve konuştuk. Orada her şeyi itiraf etti…

Arkadaş grubuyla bara gittiğini ve orada birisiyle tanıştığını söyledi. Yaklaşık bir aylık bir dönemde böyle bir olay yaşamış. Sonrasında bana yalvardı, özür diledi. Ama hala sayıklıyor. Üç gün önce de uyurken bana yine “Naz” dedi ve beni öpmeye başladı...