Karısıyla yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü! Mahkemeden ceza yağdı

Olay, 2017 yılı Temmuz ayında Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, entegre kümes işletmesinde bakıcı olarak çalışan Hasan Mitiler, kaldığı lojmanda tüfekle vurularak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri cinayetin işlendiği yerde yaptıkları çalışma sonrasında, Hasan Mitiler’in katili olduğunu tespit ettikleri kayınbiraderi Hasan Adıyaman’ı Kahramanmaraş’ta otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, eniştesini karısıyla yasak ilişki yaşadığı için öldürdüğünü itiraf eden Hasan Adıyaman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ONU KORKUTMAK İSTEMİŞTİM"

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla hakkında “ağırlaştırılmış müebbet” istemiyle tutuklu yargılanan Hasan Adıyaman’ın karar duruşması görüldü. Duruşmada, eniştesini isteyerek vurmadığını söyleyen Adıyaman, “Onu korkutmak istemiştim. Bana kapıyı tam olarak açmayınca aramızda arbede yaşandı. O sırada omzumdaki tüfek ateşlendi. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım.” dedi.

18 YIL 4 AY HAPİS

Adıyaman’ın ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tasarlayarak adam öldürme suçundan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

