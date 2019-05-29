Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın aracına sprey boyalı saldırı

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla'yı çileden çıkardılar. 2010'da dünyanın en güzel üçüncü kadını seçilen Alman model arabasına yapılan spreyli saldırı sonrası çok sinirlendi.
Sophia Thomalla, üzerine Loser (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil" yorumuyla paylaştı.
Kısa bir süre önce İstanbul'a yerleşen Alman model ile Karius'un yeni sezon öncesi nişanlanması bekleniyor.
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