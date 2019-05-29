Mynet Trend

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın aracına sprey boyalı saldırı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 29.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla'ya büyük şok... Seksi model, Instagram hesabından arabasına yapılan spreyli saldırının fotoğrafını paylaştı.

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın aracına sprey boyalı saldırı

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla'yı çileden çıkardılar. 2010'da dünyanın en güzel üçüncü kadını seçilen Alman model arabasına yapılan spreyli saldırı sonrası çok sinirlendi.

D7u5bwGWwAEyXI-

Sophia Thomalla, üzerine Loser (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil" yorumuyla paylaştı.

D7vOT4pW0AY-vq7

Kısa bir süre önce İstanbul'a yerleşen Alman model ile Karius'un yeni sezon öncesi nişanlanması bekleniyor.

D5QgtTEWwAATaDM

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran geceÇığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
Arda Turan'a dev talip!Arda Turan'a dev talip!
Beşiktaş'tan transfer bombası! İşte yeni forvetBeşiktaş'tan transfer bombası! İşte yeni forvet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sophia Thomalla Loris Karius

En Çok Okunan Trend Haberler

Kadın avukat ile hakim arasında 'etek boyu' tartışması!

Kadın avukat ile hakim arasında 'etek boyu' tartışması!

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

İzmir uçağında büyük şok! Sanal alem onu konuşuyor

Üsküdar'da temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu

Üsküdar'da temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu

Ünlü futbolcunun eşi polis memuruyla otoparkta uygunsuz halde yakalandı!

Ünlü futbolcunun eşi polis memuruyla otoparkta uygunsuz halde yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünya devlerinden Josef Sural için başsağlığı mesajları

Dünya devlerinden Josef Sural için başsağlığı mesajları

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan'a dev talip!

Arda Turan'a dev talip!

Beşiktaş, PSG'nin yıldızı Choupo Moting'in peşinde

Beşiktaş'tan transfer bombası! İşte yeni forvet

Fenerbahçe'de Soldado eşyalarını topladı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Osmanlıspor'da futbolcular soyunma odasında Osman Özköylü'ye saldırdı

Futbolcular soyunma odasında teknik direktöre saldırdı

Eden Hazard 130 milyon Euro bedelle Real Madrid'e gidiyor

Yılın transferinde mutlu son

Felipe Melo'dan Galatasaray bombası! Sosyal medyadan duyurdu

Melo'dan Galatasaray bombası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.