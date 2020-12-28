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Kariyerini tek rolle ölümden kurtaran 10 oyuncu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 28.12.2020 08:01 | Son Güncelleme:
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Her oyuncu filminin başarılı olmasını ve karşılığında ödül kazanmak ister. Her şey her zaman mükemmel gitmez. Peş peşe yapılan yanlış seçimler ise başarısızlığa sürükler. Bu başarısızlık silsilesi için sağlam bir geri dönüş yapmaları gerekiyor. İşte rol aldıkları başarısız yapımlardan sonra kariyerini tek rolle kurtaran oyuncular.

Her oyuncu filminin başarılı olmasını ve performansının övgülere boğulmasını ister. Ancak bazen tercih ettiği projeler birbiri ardına gişe başarısızlığına yol açarak kariyerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Eleştirmenlerin yıkıcı eleştirileri ve Oscar adaylığı yerine gelenAltın Ahududu ödülleri durumun daha da can sıkıcı olmasına neden oluyor.

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Bu başarısızlık çemberini kırmak için oyuncuların becerilerini göstermeleri ve gerçek bir başyapıtta rol almaları gerekir.

Adını verdiğimiz isimlerin her biri kariyerine yeniden başlamayı ve seyircinin sevgisini geri kazanmayı başardı. Karşınızda kariyerini tek rolle ölümden kurtaran 10 oyuncu...

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Kariyerini tek rolle ölümden kurtaran 10 oyuncu

Drew Barrymore

Drew Barrymore
Drew Barrymore, Steven Spielberg'in E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial) filminde rol aldığında 7 yaşındaydı. Ama sonra oyuncunun kendini aşması zor oldu. Far From Home, Poison Ivy ve Mad Love filmleri ile işler istediği gibi gitmedi. Drew Barrymore için işler Scream filmiyle tersine dönmeye başladı. Sinema dünyasın yeniden onun adını hatırladı ve daha iyi filmler için tekliflerin önü açılmaya başladı.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
2010 yılında Jennifer Lopez, On Yılın En Kötü Kadın Oyuncusu dalında Altın Ahududu ile ödüllendirildi. Filmografisinde gerçekten gereğinden fazla vasat yapım vardı. Maid in Manhattan, Gigli ve The Back-up Plan izleyicileri etkilemedi. Her şey 2020'de değişti. Jennifer Lopez Hustlers filminde rol aldı ve Altın Küre Ödülü'ne aday oldu.

Jim Carrey

Jim Carrey
2010'larda, Jim Carrey'nin neredeyse tüm rolleri başarısız oldu. Gerilim filmi Dark Crimes IMDb’de 4,8 puan alırken Rotten Tomatoes’da eleştirmenlerden 0 aldı. Jim Carey 2018’de televizyona geri dönmeye karar verdi- ki son yıllarda aldığı en doğru karardı. Just Kidding dizisi Jim Carey’nin kariyerini yeni bir seviyeye taşıdı.

John Travolta

John Travolta
70'lerde Saturday Night Fever ve Grease gibi filmlerle patlama yapan John Travolta’nın kariyeri 80'lerde gerilemeye başladı. Quentin Tarantino imzalı Pulp Fiction, John Travolta’nın popüler aktörler listesinde geri dönmesine yardımcı oldu. Ödülleri alamasa da Pulp Fiction’daki rolüyle Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine aday olarak gösterildi.

Keanu Reeves

Keanu Reeves
The Matrix ilk yayınlandığında filmle birlikte tabii ki Keanu Reeves’in de adı yükselişe geçti. Herkesin ondan beklentisi çok fazlaydı ve Matrix’le birlikte başarısını perçinleyeceği yeni başarılı filmler sabırsızlıkla bekleniyordu. Ne yazık ki, öyle olmadı. Keanu Reeves, rol aldığı filmlerle hayal kırıklığı yarattı. Hatta 2008 yapımı The Day the Earth Stood Still filmi Altın Ahududu’ya aday gösterildi. En büyük başarısızlığı ise 2013 yapımı 47 Ronin oldu. 175 milyon dolarlık film gişede 151 milyon dolar hasılat yaparak battı. Keanu Reeves’in muhteşem dönüşü John Wick ile oldu. John Wick (2014) adlı aksiyon filmindeki rol, izleyicilerin ve eleştirmenlerin sevgisini geri kazanmasına yardımcı oldu. 20 milyon dolarlık bütçesi olan bu film, gişede 86 milyon dolar hasılat yaptı.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey
2000'lerde Matthew McConaughey orta dereceli romantik komediler ve Amerikan bağımsız filmlerinde rol aldı. The Wedding Planner, How to Lose a Guy in 10 Days, Failure to Launch gibi filmlerde rol alan oyuncunun kariyerini pek çok insan görmezden geliyordu. Ancak 2013'te Matthew McConaughey daha fazlasını yapabileceğini kanıtladı. Matthew McConaughey, Sınırsızlar Kulübü ile adeta patlama yaptı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kaptı. Üzerine rol aldığı True Detective dizisindeki inanılmaz performansıyla karmaşık dramatik rollerin altından başarıyla kalkabileceğini bir kere daha başarıyla kanıtlamış oldu.

Robert Downey jr.

Robert Downey jr.
Genç yetenek olarak ortaya çıkan Robert Downey Jr. için 1990'larda ve 2000'lerin başında işler pek iyi gitmedi. IMDb’de 5 puanı zor gören Only You ve Two Girls and a Guy filmlerinde boy gösteren oyuncu için dönüm noktası Iron Man oldu. Marvel’ın Iron Man filmiyle adeta yeniden doğan Robert Downey Jr., 140 milyon dolarlık bir bütçeyle bu aksiyon filmi dünya çapında gişede 585 milyon dolar hasılat yaptı.

Robert Pattinson

Robert Pattinson
Twilight serisiyle genç kızların gözdesi haline gelse de, çok az kişi Robert Pattinson’ı oyuncu olarak ciddiye aldı. Ama o yılmadı hep çalıştı ve suç draması Good Time ile neler yapabileceğini gözler önüne sersi. Good Time, Robert Pattinson’ın kariyerinde yeni bir sayfa açmasına yardımcı oldu. Film, Cannes Film Festivali'nde Palme d'Or için yarıştı.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds
2010'larda Ryan Reynolds'un kariyeri yokuş aşağı gitmeye başladı. Green Lantern filmi başarısız oldu ve IMDb'de 10 üzerinden sadece 5.5 olarak derecelendirildi. Oyuncu, bu rolü oynadıktan sonra başka pek çok proje teklif edilmediğini itiraf etti. Ancak başka bir süper kahraman filmi Ryan Reynolds'un kurtuluşu oldu. Bu süper kahraman tabii ki Deadpool’du! Bu inanılmaz komedinin IMDB puanı 8. Deadpool, 2019’da vizyona giren Joker filmine kadar +18 yapımlar arasında en yüksek hasılat yapan film unvanını taşıyordu.

Winona Ryder

Winona Ryder
Winona Ryder, 1990'larda kariyerinin altın günlerini yaşıyordu. Ancak 2000’lere geldiğimizde neredeyse unutulmuştu. New York’ta Sonbahar ve Mr. Deeds filmleri Altın Ahududu’da aday gösterildi. Bir kez daha unutulmanın eşiğine gelen Winona Ryder’ın dönüşü Netflix yapımı Stranger Things ile oldu.
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