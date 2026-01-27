Karla kaplı yaylada ağaçlar buz tuttu

BOLU’nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimindeki Susuz Yaylası’nda etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz tuttu.
27.01.2026 16:11
Mudurnu’nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu. İlçenin yüksek kesiminde yer alan karla kaplı Susuz Yaylası’nda ağaçlar buz tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada, donan ağaçlar eşsiz manzaralar oluşturdu. (DHA)
Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
