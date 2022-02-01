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"Karnabaharın/brokolinin kokusuna dayanamıyorum" diyenler! Bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz

01.02.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimileri kötü kokuyor diye kereviz yemek istemezken bazı kişiler de karnabahar ve brokolinin pişerken yaydığı koku yüzünden bu sebzeleri evine sokmayabilir. Oysa kış aylarının vazgeçilmezi karnabaharı ve beslenme uzmanlarının her fırsatta tavsiye ettiği brokoliyi haşlarken kullanacağınız bazı yöntemlerle kötü kokuları önleyebilirsiniz. İşte, o yöntemler...

"Karnabaharın/brokolinin kokusuna dayanamıyorum" diyenler! Bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz

Karnabaharın ve brokolinin şifasından sırf pişerken kötü kokuyor diye faydalanmayacak mısınız? Strese ve depresyona iyi gelen, sindirim sistemini destekleyen, bellek ve bilişsel etkinlikler için olumlu etki yapan, hatta zararlı bakterilerin atılmasına yardımcı olan bu sebzelere haksızlık etmemek gerek. Karnabahar ve brokolinin kötü kokuları yüzünden bu sebzeleri pişirmek istemiyorsanız vereceğimiz tüyoları uygulayın! Önereceğimiz yöntemler sayesinde pişirme aşamasında oluşan koku son derece azalacak ve siz de bu lezzetli sebzeleri afiyetle tüketebileceksiniz.

KARNABAHAR/BROKOLİ HAŞLARKEN SUYUNA LİMON VE PORTAKAL DİLİMLERİ ATIN

  • Karnabahar/brokoli pişirirken içine birkaç dilim portakal bırakın. Sebzeler yeteri kadar piştikten sonra portakal dilimlerini çıkarabilirsiniz. Salata yapacaksanız portakal dilimlerini de içine koyabilirsiniz.

  • Karnabahar/brokoli pişirirken içine kabuğuyla birlikte dilimlediğiniz limonları da atabilirsiniz ama çekirdeklerini çıkarmayı ihmal etmeyin. Sebzeniz piştikten sonra limon dilimlerini çatalla kolayca çıkarın.

KARNABAHAR/BROKOLİ PİŞİRİRKEN SUYUNA SİRKE VE TUZ EKLEYİN

  • Her evde bulunan üzüm veya elma sirkesi, kokuyu önlemeye yardımcı olur.

  • Söz konusu sebzeler pişerken biraz tuz ve 2 kaşık sirke ilave ederseniz kokuyu minimum seviyeye indirebilirsiniz.

  • Sonrasında sebzeyi yeniden sudan geçirmenize gerek yok çünkü sirke kokusu ve tadını hissetmeyeceksiniz.

KARNABAHAR/BROKOLİ HAŞLARKEN SUYUNA ELMA VE AYVA PARÇALARI BIRAKIN

  • Karnabahar/brokoli pişirirken koku ve tat bakımından iyi sonuç almanızın bir yolu da içine elma dilimleri atmak. Haşlama suyuna atacağınız kabuğuyla birlikte dilimlenmiş elma, mutfağınıza hoş bir koku yayılmasını sağlayacak.

  • Ayva, hem hoş kukusu hem yemeğinize vereceği renk sayesinde karnabahar/brokoli pişirdiğiniz günlerin vazgeçilmezi olacak. Sebzeleri haşlarken suyuna ayva katmanız yeterli.

  • Zeytinyağlı karnabahar yemeği yapacaksanız soğanla birlikte 3 dilim ayvayı da rendeleyerek yağda kavurun. Yağın içine karnabahar parçalarını atın ve pişirin. Mutfağa güzel bir koku yayılacak ve karamelize olan ayva, yemeğinize harika bir lezzet katacak.
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