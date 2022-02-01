"Karnabaharın/brokolinin kokusuna dayanamıyorum" diyenler! Bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz

Karnabaharın ve brokolinin şifasından sırf pişerken kötü kokuyor diye faydalanmayacak mısınız? Strese ve depresyona iyi gelen, sindirim sistemini destekleyen, bellek ve bilişsel etkinlikler için olumlu etki yapan, hatta zararlı bakterilerin atılmasına yardımcı olan bu sebzelere haksızlık etmemek gerek. Karnabahar ve brokolinin kötü kokuları yüzünden bu sebzeleri pişirmek istemiyorsanız vereceğimiz tüyoları uygulayın! Önereceğimiz yöntemler sayesinde pişirme aşamasında oluşan koku son derece azalacak ve siz de bu lezzetli sebzeleri afiyetle tüketebileceksiniz.
Karnabahar/brokoli pişirirken içine birkaç dilim portakal bırakın. Sebzeler yeteri kadar piştikten sonra portakal dilimlerini çıkarabilirsiniz. Salata yapacaksanız portakal dilimlerini de içine koyabilirsiniz.
Her evde bulunan üzüm veya elma sirkesi, kokuyu önlemeye yardımcı olur.
Söz konusu sebzeler pişerken biraz tuz ve 2 kaşık sirke ilave ederseniz kokuyu minimum seviyeye indirebilirsiniz.
Karnabahar/brokoli pişirirken koku ve tat bakımından iyi sonuç almanızın bir yolu da içine elma dilimleri atmak. Haşlama suyuna atacağınız kabuğuyla birlikte dilimlenmiş elma, mutfağınıza hoş bir koku yayılmasını sağlayacak.
Ayva, hem hoş kukusu hem yemeğinize vereceği renk sayesinde karnabahar/brokoli pişirdiğiniz günlerin vazgeçilmezi olacak. Sebzeleri haşlarken suyuna ayva katmanız yeterli.
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