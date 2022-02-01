"Karnabaharın/brokolinin kokusuna dayanamıyorum" diyenler! Bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz

Karnabaharın ve brokolinin şifasından sırf pişerken kötü kokuyor diye faydalanmayacak mısınız? Strese ve depresyona iyi gelen, sindirim sistemini destekleyen, bellek ve bilişsel etkinlikler için olumlu etki yapan, hatta zararlı bakterilerin atılmasına yardımcı olan bu sebzelere haksızlık etmemek gerek. Karnabahar ve brokolinin kötü kokuları yüzünden bu sebzeleri pişirmek istemiyorsanız vereceğimiz tüyoları uygulayın! Önereceğimiz yöntemler sayesinde pişirme aşamasında oluşan koku son derece azalacak ve siz de bu lezzetli sebzeleri afiyetle tüketebileceksiniz.

KARNABAHAR/BROKOLİ HAŞLARKEN SUYUNA LİMON VE PORTAKAL DİLİMLERİ ATIN

Karnabahar/brokoli pişirirken içine birkaç dilim portakal bırakın. Sebzeler yeteri kadar piştikten sonra portakal dilimlerini çıkarabilirsiniz. Salata yapacaksanız portakal dilimlerini de içine koyabilirsiniz.

Karnabahar/brokoli pişirirken içine kabuğuyla birlikte dilimlediğiniz limonları da atabilirsiniz ama çekirdeklerini çıkarmayı ihmal etmeyin. Sebzeniz piştikten sonra limon dilimlerini çatalla kolayca çıkarın.

KARNABAHAR/BROKOLİ PİŞİRİRKEN SUYUNA SİRKE VE TUZ EKLEYİN

Her evde bulunan üzüm veya elma sirkesi, kokuyu önlemeye yardımcı olur.

Söz konusu sebzeler pişerken biraz tuz ve 2 kaşık sirke ilave ederseniz kokuyu minimum seviyeye indirebilirsiniz.

Sonrasında sebzeyi yeniden sudan geçirmenize gerek yok çünkü sirke kokusu ve tadını hissetmeyeceksiniz.

KARNABAHAR/BROKOLİ HAŞLARKEN SUYUNA ELMA VE AYVA PARÇALARI BIRAKIN