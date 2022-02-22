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Karnabaharın bu haline bayılacaksınız: Pilavdan vazgeçemem diyenlere alternatif karnabahar pilavı tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kokusu pek çok kişi tarafından sevilmeyen ama aslında oldukça faydalı bir sebze olan karnabahar, günümüzde alternatif tariflerin gözdesi durumunda. Yoğurtlu kızartması, yemeği ve turşusu yapılarak tüketilebiliyor. Peki karnabahardan pilav yapmayı hiç düşündünüz mü? Şaşırtıcı gelse de karnabahardan pirinç pilavının tadını aratmayacak cinsten pilav yapabilirsiniz.

Karnabaharın bu haline bayılacaksınız: Pilavdan vazgeçemem diyenlere alternatif karnabahar pilavı tarifi

Karnabahar içerdiği lif ve B vitamini sebebiyle özellikle diyet yapanların listesine eklediği bir sebze. Düşük kalorisi ve uzun süre tok tutma özelliği bulunan karnabaharın pişirilirken etrafa yaydığı koku yüzünden tercih etmeyenler hiç de az değil. Tüm bu ön yargılarınızı bir kenara bırakarak alternatif tariflere yönelmeyi düşündünüz mü? Karnabahar, baharatlar ve çeşitli sebzelerin karışımıyla hazırlanan pilav tam da bu ihtiyacınıza yönelik! Üstelik düşük kalorili! Diğer pilavların yerini tutabilecek olması ve en önemlisi sağlıklı bir yemek oluşu sebebiyle bu lezzete hayır diyemeyeceksiniz. Karnabahar pilavı sebzenin kendi suyuyla yapacağınız için daha da lezzetli olacak. İşte gönüllere taht kuran sağlıklı ve lezzetli karnabahar pilavı tarifi!

KARNABAHAR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet küçük karnabahar (tahmini 500 g)

  • 1 adet kapya biber

  • 1 adet havuç

  • 1 tutam ince kıyılmış maydanoz ya da dereotu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Yeteri kadar tuz

  • 2 diş sarımsak

  • 4 tane ceviz içi

HAZIRLANIŞI

  • Küçük parçalara ayırdığınız karnabaharı mutfak robotunda çekin.

  • Pirinç tanesi boyutu elde ettikten sonra bir kenara alın.

  • Havuçları küp küp doğrayın.

  • Kapya biberi küçük küçük doğrayın.

  • Tencereye eklediğiniz zeytinyağını kızdırın.

  • Daha sonra doğradığınız havuç ve biberi ekleyin.

  • Havuç ve biberi kavrulup yumuşayıncaya kadar arada karıştırın.

  • Kavrulan havuç ve bibere pirinç tanesi boyutuna getirdiğiniz karnabaharı ekleyin.

  • Üzerine doğradığınız sarımsağı ilave edin.

  • Tencerenin kapağını kapatarak karnabahar yumuşayıncaya kadar pişirin.

  • Burada dikkat edilmesi gereken yemeğe hiç su eklememek ve kısık ateşte 10-15 dakika pişirmek.

  • Daha sonra karabiber, pul biber, kimyon, tuz, maydanoz veya dereotu ekleyebilirsiniz.

  • Bir kere daha güzelce karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

  • Dilerseniz üstüne ince çekilmiş ceviz içinden serpiştirebilirsiniz.

  • Karnabahar pilavınız hazır. Afiyet olsun!


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