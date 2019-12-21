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Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi

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Büyük beden model Ashley Graham doğumuna günler kala eşi Justin Ervin'e çıplak poz verdi. Hamileliğinin son günlerinden hatıra bırakmak isteyen çiftin fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi

Oğluna kavuşacağı günü bekleyen manken Ashley Graham, hamileliğinin son günlerinde yine adından söz ettirdi.

İlk büyük beden manken olarak anılan ve beden olumlama hareketinin öncülerinden biri olan Graham, her fırsatta hamileliği sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde kendisine, “Mutlu evliliğin sırrı nedir?” sorusu sorulmuştu. Ünlü manken, “Her zaman cinsel ilişkiye girin. O an öyle hissetmeseiniz bile sadece yapın. Cinsel ilişkiye girmediğimiz zamanlarda birbirimize ters davrandığımızı farkettim. Eşim ve ben bir sorun olduğunda “Haydi seks yapalım” diyoruz ve sonrfasında o harika halimize geri dönmüş oluyoruz” dedi.

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Ashley Graham Ashley Graham çıplak

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