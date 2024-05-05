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Karnı burnunda olan Burcu Biricik yaş gününde kızının adını açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 12:07
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Emre Yetkin ile 2016 yılında dünyaevine giren ve ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Burcu Biricik yeni yaşını kutladı. Biricik doğum gününde kızının adını da açıkladı.

Karnı burnunda olan Burcu Biricik yaş gününde kızının adını açıkladı

Burcu Biricik ile reklamcı Emre Yetkin, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Karnı burnunda olan oyuncu, kızını kucağına almak için gün sayıyor.

35 yaşına giren güzel oyuncu yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü oyuncu Burcu Biricik, yeni 35 yaşını dostlarıyla özel bir etkinlikte kutladı. Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Biricik'in fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

Pastasında 'Luna' yazdığı görülen Burcu Biricik, mumları üflemeden önce sevdiklerine duygusal bir konuşma yaptı.

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Ünlü isim kızının adını da konuşmasında açıklamış oldu.

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"HAYATIMI YAVAŞLATTIĞIM DÖNEMDEYİM"

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ünlü isim, "Hayatımı yavaşlattığım dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum, bu şekilde oyunlarına gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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