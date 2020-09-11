Karnı burnunda olan Sinem Kobal'dan bikinili paylaşım

2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine giren Sinem Kobal, anne olmak için gün sayıyor.

Yaklaşık 8 aylık hamile olan Kobal, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Sinem Kobal'ın havuzda çekilen bu karesi kısa sürede 151 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Sinem Kobal'ın hamileliği boyunca hiç karnını paylaşmaması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kobal'a "Gözümüze gözümüze sokmadan hamileliğini ne güzel yaşadı" yorumları yağdı.

Çifti, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Karnının belirginleştiği görülen Kobal'ın doktor kontrolünden çıktığı öğrenilmişti.

"ALLAH NAZARLARDAN SAKLASIN"

Baba olmak için gün sayan İmirzalıoğlu, "Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" açıklamasını yapmıştı.

33 yaşındaki Kobal ise "Her şey yolunda, kontrole geldik" şeklinde konuşmuştu.