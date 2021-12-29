Karnı burnunda transparan elbisesiyle alışverişte görüntülendi

İkinci çocuğunu bekleyen 28 yaşındaki Chloe Goodman, Brighton'daki restorandan ayrılırken dar transparan elbisesiyle görüntülendi.

Belirginleşen karnıyla objektiflere poz veren ünlü Tv yıldızı doğum için gün sayıyor.

Ayak bileğine kadar uzanan ve vücudunu saran bordo elbisesiyle görüntülenen Goodman'ı görenler "İçi dışı bir" şeklinde yorumda bulundu.

Futbolcu Grant Hall ile ilişkisinden 19 aylık kızı olan Chloe, geçtiğimiz günlerde ikinci hamileliğinin karmaşık olduğunu ve bunun son gebeliği olacağını açıklamıştı.





