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Karnı burnunda transparan elbisesiyle alışverişte görüntülendi

29.12.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin ünlü Tv yıldızı Chloe Goodman, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayarken, transparan elbisesiyle Brighton'da görüntülendi.

Karnı burnunda transparan elbisesiyle alışverişte görüntülendi

İkinci çocuğunu bekleyen 28 yaşındaki Chloe Goodman, Brighton'daki restorandan ayrılırken dar transparan elbisesiyle görüntülendi.

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Belirginleşen karnıyla objektiflere poz veren ünlü Tv yıldızı doğum için gün sayıyor.

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Ayak bileğine kadar uzanan ve vücudunu saran bordo elbisesiyle görüntülenen Goodman'ı görenler "İçi dışı bir" şeklinde yorumda bulundu.

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Futbolcu Grant Hall ile ilişkisinden 19 aylık kızı olan Chloe, geçtiğimiz günlerde ikinci hamileliğinin karmaşık olduğunu ve bunun son gebeliği olacağını açıklamıştı.

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