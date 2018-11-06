Karnıyarık tarifi: Karnıyarık nasıl yapılır? Fırında karnıyarık tarifi (Videolu anlatım)

Türk mutfağının enfes tatlarından biri de karnıyarıktır. Yemekte karnıyarık, pilav ve bir de cacık oldu mu değmeyin keyfimize. Fırında veya tavada yapılan karnıyarık, imambayıldı ile karıştırılsa da iki yemek arasında bariz farklar vardır. Karnıyarık tarifi ile bu lezzetli yemeğin püf noktalarını öğrenip videolu anlatımı ile sizler de yapabilirsiniz. Peki karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık için gerekli patlıcan nasıl olmalıdır? Karnıyarık tarifinin püf noktaları nelerdir? Karnıyarığın kalorisi yüksek midir? KARNIYARIK TARİFİ Karnıyarık yapımında ana malzemeler; patlıcan, kıyma, soğan, biber ve domatestir. Yanına ne yapalım diye düşünüyorsanız pilav ilk sırada gelir. Mevsim salatası tercih edebileceğiniz gibi cacık çok iyi gider. Eğer cacık yerine salata yapacaksanız içecek olarak ayran servis edebilirsiniz. Malzemeler 6 adet küçük boy patlıcan 2 adet orta boy soğan 1 adet domates 8 adet yeşil biber 1 yemek kaşığı salça sıvıyağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber 200 gr kıyma NASIL YAPILIR? Patlıcanları çizgili şekilde soyun. Patlıcanların kızartılırken çok yağ çekmemesi için yarım saat kadar tuzlu suda bekletin. Daha sonra patlıcanları havlu kağıt ile kurulayın ve yağda kızartın.

Patlıcanları kızarttıktan sonra bir tavada soğanları kavurun. Soğanlar pembeleşince kıymayı ekleyin ve biraz daha kavurun. Küp şeklinde doğranmış bir adet domatesi, tuzu ve baharatları da ekleyin. Sonrasında kızarttığınız patlıcanların ortasını hafifçe keserek fırın tepsisine dizin. Daha sonra kıymalı iç harcından patlıcanların arasına yerleştirin. İçlerini doldurduğunuz patlıcanların üzerine, ortadan ikiye böldüğünüz yeşil biberleri ve domatesleri dizin. Bir kasede salçayı suyla karıştırın ve patlıcanların üzerine gezdirin. Ardından 170 derecelik fırında 20 dakika pişirin. KARNIYARIK TARİFİ PÜF NOKTALARI Patlıcanların yağı çekmemesi ve acılığını alması için yarım saat kadar tuzlu suda bekletmek gerekir. Patlıcanları kızartmak karnıyarığın daha lezzetli olmasını sağlar. Eğer patlıcanların çok kızarmasını istemiyorsanız fırını önceden ısıtın. VİDEOLU KARNIYARIK TARİFİ KARNIYARIK İLE İMAMBAYILDI ARASINDAKİ FARKLAR Pilav ile müthiş ikili oluşturan patlıcan yemekleri arasında karnıyarığın ayrı bir yeri vardır. Fakat yine kendisine çok benzeyen bir başka patlıcan yemeği imambayıldı ile karıştırılır, aralarındaki fark merak edilir. Kısaca karnıyarığın vejetaryen haline imambayıldı diyebiliriz. Karnıyarık yapımından kıyma varken imambayıldıda yoktur. Ayrıca imambayıldı zeytinyağlı ve soğuk servis edilir.

İmambayıldı ana malzemeleri; bol soğan, domates, biber ve patlıcandır. Karnıyarığın ana malzemeleri ise; soğan, domates, kıyma, patlıcan ve biberdir. KARNIYARIK KAÇ KALORİDİR? Orta büyüklükteki bir adet karnıyarık yaklaşık olarak 191 kaloridir. FIRINDA KARNIYARIK TARİFİ Karnıyarık fırında yapılan bir yemektir aslında. Fakat fırında karnıyarık tarifindeki fark patlıcanların kızartılmamasıdır. Bu haliyle tavada kızartılarak yapılan karnıyarıktan daha düşük kalorili bir yemek olacaktır. Gerekli malzemeler 6 tane patlıcan 250 gr kıyma 1 büyük soğan 2 orta boy domates 3 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı salça İsteğe göre yeşil biber Tuz, karabiber FIRINDA KARNIYARIK NASIL YAPILIR? İlk olarak patlıcanları yıkıyoruz. Patlıcanları kuruladıktan sonra alacalı şekilde kabuklarını soyup üzerlerini fırçayla yağladıktan sonra, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine patlıcanları dizin. Bu şekilde 200 derecede 15 dakika pişirin. Patlıcanlar fırında pişerken iç harcı hazırlamaya başlayalım. Tavaya sıvı yağı ve kıymayı koyun. Kıyma pişip suyunu saldıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin. Soğanı sonradan koyarsanız yemeğin soğan kokmasını önlemiş olursunuz. Soğanlar pembeleştikten sonra küp küp doğradığınız domatesleri tavaya ekleyin. Diğer yandan ayrı bir yerde iç harcımız pişerken bir su bardağı sıcak suya salçayı ekleyin ve salça eridikten sonra tavaya ilave edin.

İç harcı hazırlama sırasında fırındaki patlıcanları arada bir kontrol etmek gerekir. İç harcınız suyunu çektikten sonra altını kapatın. Fırından patlıcanları çıkardıktan sonra baş ve alt tarafından birer parmak boşluk bırakarak üzerini yarın. Dikkat etmeniz gereken nokta, patlıcanın ortasını yararken bıçağın patlıcan alt kısmını kesmemesidir. Ortasını yardığımız patlıcanın içini kaşıkla genişleterek iç harcını yerleştirin. Borcama patlıcanları yerleştirin. Ayrı olarak hazırladığınız b su bardağı sıcak suda bir yemek kaşığı salça karışımını patlıcanların içine su girmeyecek şekilde borcama dökün. Fırına tekrar sürmeden önce yeşil biberle patlıcanların üzerini süsleyebilirsiniz. 20 dakika fırında kaynadıktan sonra servis edebilirsiniz. SEBZELİ KARNIYARIK TARİFİ Bu sefer ana malzememiz olan kıyma yerine sebze koyarak farklı bir karnıyarık yapacağız. Malzemeler (4 Kişilik) 4 adet patlıcan 2 adet havuç 2 adet kabak 4 adet kırmızı kapya biber 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri Hazırlanışı Patlıcanları yıkayıp alacalı soyduktan sonra bütün olarak kızartın. Havuç, kabak ve biberleri temizledikten sonra jülyen doğrayın ve üzerine hafifçe tuz serpip ovalayın. Kızaran patlıcanların ortasını bir bıçak yardımıyla açın ve sebzeleri içine doldurun. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peynirini paylaştırıp peynir eriyip kızarana kadar yaklaşık 10 dakika fırında pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.