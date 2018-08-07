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Karpuzseverler toplanın! Kışın ortasında karpuz yemek için bir yöntem bulduk

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Yazın en sevilen lezzetlerinden olan karpuzu kış aylarında çok özlüyoruz. Birileri sesimizi duymuş olacak ki bu enfes yönteme imza atmışlar. Mumlama yöntemiyle 6 ay boyunca karpuzları saklamak mümkün. Biz aynı yöntemi kavuna da uygulayacağız :)

Karpuzseverler toplanın! Kışın ortasında karpuz yemek için bir yöntem bulduk

Şimdiden mumlama yöntemini uygulasak mart ayına kadar karpuzu saklayabileceğiz. Bu bizim için gayet başarılı bir zaman dilimi.

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Saklamak istediğiniz karpuzu doğru seçmeniz gerekecek. Asla çizik ya da çatlak olmaması gerekiyor. Karpuzun dip kısmının koyu sarı olmasına dikkat edin. O bölge ne kadar sarıysa karpuz o kadar tatlıdır demek.

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Karpuz üzerindeki kahverengi lekeler, karpuz çiçeğinin arılar tarafından çokca ziyaret edildiğinin ve tadının şahane olduğunun göstergesidir ancak dediğimiz gibi bu çatlak ve çiziklerin derin olmaması gerekiyor.

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Karpuzun tatlı olmasını istiyorsanız görsel olarak oval karpuzu şeçebilir tatlı olmasını istiyorsnız da daha küçük ve yuvarlak karpuzlardan alabilirsiniz.

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Detayları paylaştığımıza göre asıl işleme geçebiliriz;

İhtiyacımız olan ilk malzeme mum. Karpuzunuz ne kadar büyükse mumlarında o kadar çok olması lazım. Çünkü mumlar karpuzun her tarafını saracak.
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Benmari eritilen mumları bir kap içerisinde ılımaya bırakın. Donmasına müsade etmeyin. Bunun için mumları benmari usulü bekletmeye devam edebilirsiniz.

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Saklamak istediğiniz mumu iyice kurukayın ve eritilen ılık mumla yüzeyini kaplayın. Erimiş mumun her tarafa eşit şekilde dağıtmaya özen gösterin. Bu işlemi doğru yapamazsanız ne yazık ki karpuz 6 ay bekleyemeden bozulacaktır.

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Kaplamayı tamamladıktan sonra karpuzu olduğu yerde kurumaya bırakın. Tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra gazete kağıdıyla dolu bir kutunun içerisine karpuzu yerleştirin. Karpuzun ışık ve nemden uzak durmasını sağlayın ve ara ara kontrol edin.

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