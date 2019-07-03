Karpuzu sağlıklı tüketmek için 5 uyarı

Dyt. Merve Kaplan, besin değeri yüksek bir meyve olan karpuzun doğru tüketimi hakkında bilgi verdi.

Vitamin ve mineral deposu



Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuzun yaklaşık % 95’i sudan oluşmaktadır. Bağırsakları çalıştıran lifli yapısıyla dikkat çeken karpuz, A ve C vitaminleri ile magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi minerallerinin yanı sıra meyveye renk veren likopen ve aminoasit açısından da zengindir. İçerdiği A vitamini nedeniyle sağlıklı gözler, saçlar ve parlak bir cilt için tüketilmesi gereken besinler arasındadır.

Böbrekleri temizliyor

Önemli miktarda demir ve düşük sodyum içeriğine sahip olan karpuz, böbrekleri de temizleyici özelliğe sahiptir. Karpuzda bulunan “sitrulin” ve “arginin” gibi aminoasitler de kas ağrılarını azaltıcı ve performansı olumlu etkileyici özelliktedir. Bu nedenle yoğun antrenman öncesinde karpuz tüketimi tercih edilebilir. Karpuz aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı bir besindir ve içerdiği likopen nedeniyle de prostat kanseri hücrelerinin çoğalmasını engellediği belirlenmiştir.