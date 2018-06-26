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Karpuzun içindeki çatlak ne anlama geliyor?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Yaz aylarının en sevilen meyvesi hiç şüphesiz karpuzdur. Ancak karpuzu seçerken koklamak ya da çıkardığı sese bakmak onun tadı hakkında tam bilgileri bize vermiyor. Dışarıdan gayet güzel görünen bir karpuzun içini kesince felaketle karşılaşmak mümkün.

Karpuzun içindeki çatlak ne anlama geliyor?

Karpuzu kestiğinizde ortaya çıkan çatlaklar aslında büyük bir tehlikenin habercisi. Yapılan araştırmalar sonucunda karpuzun içindeki çatlaklar forchlorfenuron adı verilen hormon maddesi sonucu oluşuyor. Bu hormon ise insan sağlığı açısından 'zararlı' olarak biliniyor.

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Zararlı olduğunu söyleyenler dışında bu hormonun zararsız olduğunu savunanlar da var; ABD Gıda Dairesi yetkililerine göre bu madde insan ve hayvan sağlığı için bir zarar teşkil etmiyor.

Kansere sebep olduğunu savunanlar ise vatandaşları uyarıyor. Bu hormon maddesi karpuzları olduğundan daha parlak gösteriyor ve meyveyi daha olgun hale getiriyor. Aldığınız karpuz canlı ve parlak ancak kestiğinizde tadı yok ise bu forchlorfenuron hormonuna işaret ediyor olabilir. Yine karpuzun tam olarak kendi rengini almamış olması hormon tehlikesini akıllara getirmeli.

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Kansere sebebiyet verdiğini savunanlar tüketicilerin şuna dikkat etmesi gerektiğini söylüyor: Su değeri. Yeterince sulu olmayan karpuzun içeriğinde forchlorfenuron hormonu olma ihtimali yüksek!

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Bu hormon sadece karpuzda değil başka meyvelerde de karşımıza çıkabiliyor. Üzüm ve kivi, forchlorfenuron hormonu taşıyabilecek diğer meyvelerden. Bu hormonu en çok kullanan ülkeler arasında ABD ve Çin bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
onu yeme bunu yeme ne yicez arkadas
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