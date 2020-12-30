Karren Brady’nin kızı Sophia Peschisolido Dubai tatilinde bikinisiyle nefes kesti

Hala Dubai’de tatilde olan 23 yaşındaki güzel, cesaret isteyen bikinisiyle çektiği selfieleri hayranlarıyla paylaştı.

Karren Brady’nin kızı Sophia Peschisolido, bikinisiyle poz verdi.

Karamel renki buklelerini, gösterişli bir makyajla tamamlayan Sophia’nın aynı zamanda bronz bacakları dikkat çekti.

23 yaşındaki güzel Dubai tatilinden bikinili fotoğraflar paylaştı.

Bikinili fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan Sophia, 51 yaşındaki iş insanı annesi Karren hakkında “Bazı fotoğraflarımı o çekiyor. Bazen de paylaşmadan önce fikrini almak için fotoğrafları ona gönderiyorum. Benimle gurur duyuyor ve beni cesaretlendiriyor. O en iyisi” dedi.

Sosyal anksiyetesi ile nasıl başa çıktığı hakkında da konuşan Sophia, yaşadığı durumu hayatının en büyük zorluğu olarak tanımladı ve “Kendimi konfor alanımın dışına çıkabilmek için zorluyorum. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde kendime güvenmeye çalışıyorum” dedi.

Sophia, kendisini en güzel açılardan fotoğrafladığı selfilerini paylaştı.

Krem rengi ve gold bikinisi ile poz verdi.