Karren Brady’nin kızı Sophia Peschisolido Dubai tatilinde bikinisiyle nefes kesti

Hala Dubai’de tatilde olan 23 yaşındaki güzel, cesaret isteyen bikinisiyle çektiği selfieleri hayranlarıyla paylaştı.
Karren Brady’nin kızı Sophia Peschisolido, bikinisiyle poz verdi.
Karamel renki buklelerini, gösterişli bir makyajla tamamlayan Sophia’nın aynı zamanda bronz bacakları dikkat çekti.
23 yaşındaki güzel Dubai tatilinden bikinili fotoğraflar paylaştı.
Bikinili fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan Sophia, 51 yaşındaki iş insanı annesi Karren hakkında “Bazı fotoğraflarımı o çekiyor. Bazen de paylaşmadan önce fikrini almak için fotoğrafları ona gönderiyorum. Benimle gurur duyuyor ve beni cesaretlendiriyor. O en iyisi” dedi.
Sosyal anksiyetesi ile nasıl başa çıktığı hakkında da konuşan Sophia, yaşadığı durumu hayatının en büyük zorluğu olarak tanımladı ve “Kendimi konfor alanımın dışına çıkabilmek için zorluyorum. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde kendime güvenmeye çalışıyorum” dedi.
Sophia, kendisini en güzel açılardan fotoğrafladığı selfilerini paylaştı.
Krem rengi ve gold bikinisi ile poz verdi.
Karren Brady, en büyük çocuğu ve 21 yaşındaki oğlu Paolo’yu 49 yaşındaki eski futbolcu eşi Paul Peschisolido ile birlikte büyüttü.
Genç yıldız, çıktığı gece gezmesinin tadını çıkarırken bronz bacaklarını sergiledi.
Karren Brady, bir röportajında Sophia’nın doğumundan sonra sadece üç gün doğum izni aldığını, kariyerini korumak için kendini çaresiz hissettiğini ve bundan dolayı pişman olduğunu söyledi. HELLO dergisi ile yaptığı röportahjda Karren “Çok utanç verici gerçekten. Bir hataydı. Gençken hata yapabiliyorsunuz. Kariyerime ara verirsem ellerimden kayıp gideceğini düşündüm. Hem işimi yapmaya hem de bebeğime bakmaya çalıştım. Paolo doğduğunda daha uzun süre işe ara verdim ve olabildiğince çok evden çalıştım. Her iki çocuğumu da ofise getirmeyi denedim ama olmadı. Tam zamanlı yardıma ihtiyacım vardı” dedi.
Karren en büyük çocuğu ve 21 yaşındaki oğlu Paolo’yu, eski futbolcu eşi Paul Peschisolido ile birlikte büyüttü.
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