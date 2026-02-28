Kars'da yarım asırlık kar rekoru: Eskimo evleri yaptılar!

Kentte kar en çok çocuklara yaradı, mahalle arasında "iglo" ev yapan çocuklar içerinde oyun oynarken, bir vatandaş ise traktörünün arkasına bağladığı lastik ile mahallenin yolunun karını temizledi.

"78 YAŞINDAYIM, BÖYLESİNİ SADECE ÇOCUKLUĞUMDA GÖRDÜM"

Kars sokaklarında kar küreyen vatandaşların ortak cümlesi "eski kışların geri geldiği" oldu. Kent sakinlerinden 78 yaşındaki Umut Çelik, "Ben 78 yaşındayım ilk defa bir çocukluğumda görmüştüm böyle güzel bir kar, şimdi bir de bu sene gördüm. Dizimize kadar bata çıka bir kar gördüm. Böyle bir kar ilk defa yağıyor Kars’a, çok büyük bir berekettir bence, bundan şikayetçi olanlarda var. Ama olmasınlar, kar berekettir, kar güzelliktir, kar temizliktir, kar Allah’ın en güzel bahşettiği şeylerden birisidir" dedi.

Kars’ta park halindeki otomobillerin üzerleri karla kaplanırken, araç sahipleri araçlarının üzerinin karını temizlemekte zorlandı. Belediye ve karayolları ekipleri, ana arterleri açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışırken, kaldırımlarda biriken karlar belediye ekiplerince temizlenerek yayaların güvenli geçişi sağlandı.

"ÇOCUKLARIN EĞLENCESİ: "İGLO" EV

Yoğun kar yağışını tatil fırsatına çeviren ise her zamanki gibi çocuklar oldu. Okulların tatil edilmesiyle sokağa dökülen minikler, boylarını aşan kar kütlelerini sanata dönüştürdü. Kars’ın soğuğuna aldırmayan çocuklar, geleneksel Eskimo evleri olan iglolar yaparak karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar evlerinin önünün karını kürerken, bir vatandaş ise traktörünün arkasına bağladığı lastik ile mahallenin yolunun karını temizledi.

"BEYAZ GELİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ"

Tarihi dokusuyla bilinen Kars’ın beyaza bürünmüş hali dron kameralarına da yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde, şehrin tamamen beyaz bir örtüyle kaplandığı, binaların çatılarının seçilemez hale geldiği görüldü. Kars Kalesi ve tarihi yapıların kar altındaki eşsiz manzarası, zorlu kış şartlarına rağmen görenleri büyüledi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır