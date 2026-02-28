Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Sakarya'da endişelendiren görüntü! Su yüzeyi ölü balıklarla kaplandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinden geçen Uludere Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri endişe yarattı. Çayda yüzen balıkların su yüzeyine çıktıktan kısa süre sonra hareketsiz kalarak telef olduğu görülüyor. Ekipler sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Sakarya'da endişelendiren görüntü! Su yüzeyi ölü balıklarla kaplandı
Gökçen Kökden

Hendek ilçesinde bulunan Uludere Çayı'nda dün meydana gelen olayda, çok sayıda balık su yüzeyinde ölü halde bulundu. Su yüzeyini kaplayan balıklar endişe oluşturdu.

Sakarya da endişelendiren görüntü! Su yüzeyi ölü balıklarla kaplandı 1

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek sudan ve balıklardan numune aldı. Bbalık ölümlerine ilişkin inceleme sürerken, çayda yüzen balıkların su yüzeyine çıktıktan kısa süre sonra hareketsiz kalarak telef olduğu görülüyor.

'SUDAKİ BÜTÜN BALIKLAR TELEF OLMUŞ DURUMDA'

Sakarya da endişelendiren görüntü! Su yüzeyi ölü balıklarla kaplandı 2

Çaydaki balık ölümleriyle ilk kez karşılaştığını aktaran Erdal Aydın, "Balıkların su üstünde olduğunu gördük. Birkaç parça video çekerek yetkililere durumu bildirdik. Suyun üstü binlerce balık kaynıyor, sebebini bilmiyoruz ama çok enteresan bir durum. Sudaki bütün balıklar telef olmuş durumda. Bu durumun sebebiyetinin araştırılmasını istiyoruz. Daha önce bu çayda böyle bir durumla karşılaşmadık, ilk defa oldu. Binlerce balık telef oldu gitti" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te gün yüzüne çıktı: Tam bin 800 yıllık!Bilecik’te gün yüzüne çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Kars'da yarım asırlık kar rekoru: Eskimo evleri yaptılar!Kars'da yarım asırlık kar rekoru: Eskimo evleri yaptılar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Hendek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.