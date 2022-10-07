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Karsu evlilik yolunda ilk adımı attı

07.10.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisinden evlenme teklifi aldı. Karsu o anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

Karsu evlilik yolunda ilk adımı attı

Karsu, şarkılarının yanı sıra eğlenceli kimliği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

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Bir süredir Mike Schrama ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik yolunda ilk adımını attı.

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İlişkisini gözlerden uzak yaşayan sevilen şarkıcı, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.
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Teklif esnasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "Evet dedim" notunu yazdı. Şarkıcının kısa sürede beğeni yağan paylaşımına Merve Özbey, Fatma Turgut ve Ebru Şahin'den tebrik yorumunu geldi.

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Karsu sosyal medya beste sevgilisi
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