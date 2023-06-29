Karsu yakınlarını kaybettiği Hatay'a gitti! Görüntüleri gören Ali Sunal dayanamadı

Şarkıcı Karsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybetmişti. Depremden sonra yurt dışında pek ço kampanya yapan Karsu aylar sonra doğduğu topraklara geldi.

Depremden 6 ay sonra Kurban Bayramı vesilesiyle Hatay’a giden Karsu, şehirde yapılanma çalışmalarına katıldı.

Hatay'da akrabalarıyla bir araya gelen Karsu, yıkıntılar arasında dolaşarak çektiği görüntüleri de paylaştı.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki toprak zeminin deprem sırasında nasıl ayrıldığını gösteren Karsu, “Hatay’dayım. Şu an durduğum yer, şubattaki deprem sonrası değişti. Zeytin ağaçları metrelerce ayrıldı, normalde bunlar yan yanaydı. İşte depremin yarattığı tahribat” dedi.

ALİ SUNAL'DAN YORUM GECİKMEDİ

Karsu'nun Hatay paylaşımı gören Ali Sunal ise kendini tutamadı. Deprem sonrası Güldür Güldür'de yaptığı konuşma ile uzun süre akılda kalan Ali Sunal "Ne denir ki Allah sabır versin acını paylaşıyorum" diyebildi.



