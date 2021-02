Kartal’da dayanışma büyüyor, aşevi ve gıda bankası açılış için gün sayıyor

Kartal Belediyesi tarafından, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hayata geçirilmesi planlanan ve her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak olan aşevi ve gıda bankasının temeli atıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, aşevlerinin toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, Covid-19 salgını sürecinde Kartal’da böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini belirtti. Başkan Gökhan Yüksel, aşevi ve gıda bankasının bir an önce hayata geçirilmesi için temel atma çalışmasının gerçekleştiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Covid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de ekonomik anlamda zor bir sürece dâhil etti. Ekonomideki kötü gidişat, ihtiyaç sahibi komşularımızla dayanışmamızı büyütmemizi gerektiriyor. Sosyal belediyeciliğin gereğini yaparak, Kartal’daki ihtiyaç sahibi komşularımızın her gün sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak aşevi ve gıda bankası projemizi hayata geçiriyoruz. Projemiz ile bir yandan Kartal’da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız, bir yandan da depolanan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağız. İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep beraber dayanışmayla atlatacağız."

Aşevi ve gıda bankası

900 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin 300 metrekaresi gıda bankasını, 600 metrekarelik alan ise idari bölümler ile aşevi alanını oluşturuyor. Tesisin birinci kısmında gıda bankası, gıda bankası deposu ve iki adet soğuk hava deposu yer alacak. İkinci kısım ise yönetim ve aşevi olarak iki alana ayrılacak.

Yönetim bölümünde; yönetim odaları, ofisler, yemekhane, bay ve bayan soyunma odaları ile tuvaletler bulunacakken; aşevi bölümünde ise şarküteri, sebze ve et depoları, depoların yan tarafında şarküteri hazırlık, sebze hazırlık ve hamur hazırlık alanları olacak ve bu alanların önünde de bulaşık bölümü yer alacak. Yine aşevi kısmında; patates, soğan deposu, kuru bakliyat deposu, sarf depo (ana yemeklerin hazırlığı için gerekli yan malzemelerin, baharatların bulunduğu alan), kimyasal depo (temizlik ürünleri), kazan yıkama alanı ile sıcak mutfak ve paketleme alanı olacak.

Aşevi günlük 10 bin kişiye yemek verme kapasitesine sahip olmakla birlikte, acil durumlarda bu sayı 20 bin kişilik yemek verme kapasitesine kadar çıkabilecek. Gıda bankası ise aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı yapabilme kapasitesine sahip olacak.