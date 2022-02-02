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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu sürüyor! Doluluk oranı yüzde 80-95 arasına çıktı

02.02.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Kartalkaya'ya gelenler, kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu sürüyor! Doluluk oranı yüzde 80-95 arasına çıktı

Ankara ile İstanbul arasında bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki merkezde 2 bin yatak kapasiteli 5 otel hizmet veriyor. Sömestr tatili nedeniyle otellerde doluluk oranı yüzde 80 ile 95 oranında değişiyor. Günübirlik ya da konaklamak için kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Kartalkaya'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler, 75 kilometre uzunluğa sahip 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

“TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN KAYAK MERKEZİ”

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Bölgede faaliyet gösteren otellerden birinin genel müdürü Yusuf Avcı, yarıyıl tatil yoğunluğunun sürdüğünü belirterek, "Gelen misafirlerimiz gün boyu kayağın tadını çıkarıyor. Çocuklar için de özelikle güzel eğlenceler, akşamları ise güzel piyesler hazırlıyoruz." dedi.

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Doluluk oranlarının iyi olduğunu ifade eden Avcı, gelecek hafta güzel kar yağışı beklediklerini kaydetti.

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Avcı, Kartalkaya'nın, kar kalitesi, ailelere hitap etmesi, ormanlık alana yakınlığı ve gün boyu kuyruksuz kayak yapma olanaklarıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen kayak merkezi olduğunu belirtti.

(AA)

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