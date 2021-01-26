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  4. Kartondan kedi evi yapılışı! Onları soğuktan kurtarmaya ne dersiniz?

Kartondan kedi evi yapılışı! Onları soğuktan kurtarmaya ne dersiniz?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Küçük, sıcak bir ev kışın bir ve birçok kedinin hayatını kurtarabilir. Hem de bunun için bir maharet sahibi olmanıza gerek yok. 20 liraya bir sürü kedinin hayatını kurtarabilirsiniz!

Sokaktaki patili dostlarımız için sıcacık bir ev yapmak için kolları sıvamaya ne dersiniz? Birkaç kolay malzeme ile yapabileceğiniz bu ev bakın nasıl yapılıyor.

MALZEMELER

  • Koli
  • İzolasyon köpüğü
  • Hışır örtü
  • Silikon tabancası
  • Bant

NASIL YAPILIR?

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  • Büyük bir karton alın ve kedi ve kedilerin girebilecekleri şekilde bir delik açın.
  • Alt üst ve yan taraflarını izolasyon köpükleriyle çerçeveleyin ve bunları silikonla sabitleyin.
  • Üzerine de hışır örtü serip kedi evini tamamlayın.
  • Dilerseniz kedi evini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.
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