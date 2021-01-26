Kartondan kedi evi yapılışı! Onları soğuktan kurtarmaya ne dersiniz?

Sokaktaki patili dostlarımız için sıcacık bir ev yapmak için kolları sıvamaya ne dersiniz? Birkaç kolay malzeme ile yapabileceğiniz bu ev bakın nasıl yapılıyor.

MALZEMELER

Koli

İzolasyon köpüğü

Hışır örtü

Silikon tabancası

Bant

NASIL YAPILIR?

Büyük bir karton alın ve kedi ve kedilerin girebilecekleri şekilde bir delik açın.

Alt üst ve yan taraflarını izolasyon köpükleriyle çerçeveleyin ve bunları silikonla sabitleyin.

Üzerine de hışır örtü serip kedi evini tamamlayın.

Dilerseniz kedi evini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.



