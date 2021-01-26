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  4. Mutfağın demirbaşı pirincin bu kullanım alanına çok şaşıracaksınız! Çorabın içine koyup...

Mutfağın demirbaşı pirincin bu kullanım alanına çok şaşıracaksınız! Çorabın içine koyup...

26.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Pirincin diz veya ayak bileği burkulması gibi bir yaralanmadan sonra mümkün olan en kısa sürede ağrıyı ve şişliği giderdiğini biliyor muydunuz? İşte bilmeyenler için pirinçle ağrıları giderme yolları.

Eklem ağrıları sonrası vücudunuza uygulayabileceğiniz sıcak su torbanız ya da buz jelleriniz yoksa üzülmeyin sizin için her evde hazırlanabilecek bir yöntemle geldik. İşte ihtiyacınız olanlar.

MALZEMELER

  • Çorap
  • Bardak
  • Pirinç
  • Lastik bant

NASIL YAPILIR?

Bir su bardağı içine havlu çorabınızı geçirin içine bir su bardağı kadar pirinç koyun. Çorabı bardaktan çıkarıp ucunu lastik toka ile sabitleyin. Sıcak kompres için çorabı mikrodalga fırında 2 dakika ısınmasını sağlayın.

Soğuk kompres içinse çorabı buzdolabında bekletin ve ağrıyan eklem bölgelerinize koyup 15-20 dakika bekletin.

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SICAK KOMPRES NE İŞE YARAR?

Sıcak kompres, kan damarları genişletir böylece, kan dolaşımını arttırmaktadır. Aynı zamanda iltihabı azaltır ve daha hızlı iyileşme sağlar ve ağrının kesilmesini teşvik eder.

SOĞUK KOMPRES NE İŞE YARAR?

Soğuk kompres, herhangi bir yaralanma meydana geldiğinde ilk 48 saat boyunca iltihaplanmayı, kanamayı ve morarmayı azaltmaya yardımcı olur.


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