Kas ağrısı deyip geçmeyin

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ağırman, bel ve sırt ağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle masa başında çalışan kişilerde bel ve sırt ağrılarının fiziksel, psikolojik ve iş gücü kaybına yol açtığını belirten Dr. Ağırman, “40 yaş üzerindeki bireylerin yüzde 80’i hayatları boyunca en az bir kez bel ağrısı geçirmiştir. Bu ağrılar kollara, bacaklara ve baş bölgesine de yansıyabilir. Kas iskelet sistemi hastalıkları çoğunlukla ağrı şikayeti ile başladığı için hastaların da hekime başvurmasına neden olan ilk bulgu ağrıdır. Bu ağrıların süresi, yanıcı, batıcı tarzda olması gibi, artıran veya azaltan nedenleri, ilk nasıl başladığı gibi durumlar altta yatan hastalıklar hakkında ipucu verebilir” dedi.

ENFEKSİYON VE TRAVMALARA DİKKAT

Ağrıları hafife almadan doktora başvurmak gerektiğini söyleyen Dr. Ağırman, “Ligamentler yani bağlar, omurgada yer alan eklemler ve disk yapıları da ağrı kaynağı olabilir. Kilo, ağır kaldırma, sedanter yaşam, kasların zayıflığı gibi omurgaya binen yükün artması, travma, tekrarlayan veya zorlayıcı hareketler, bel ve sırt ağrılarına zemin hazırlayabilir. Ancak nadir olmayacak kadar sık görünen ve dikkat edilmesi gereken başka hastalıklar da kendisini bel ve sırt ağrısı olarak gösterebilir. Tüberküloz, brusella gibi enfeksiyonlar, bazı romatizmal hastalıklar, iç organlardan yansıyan ağrılar (böbrek, pankreas, safra kesesi gibi) hatta kanser hastalıkları bel ve sırt ağrısı şeklinde kendisini ifade edebilir” diye konuştu.