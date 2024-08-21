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Kaş Caz Festivali başlıyor! İşte sahne alacak ünlü isimler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.08.2024 10:33
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Caz'ın büyüleyici ritimleri bir kez daha Kaş’ın ılık rüzgarlarına karışıyor, Kaş Caz Festivali bu yıl 23-24-25 Ağustos tarihlerinde Kaş Marina'da, 6. kez müzikseverlerle buluşuyor!

Kaş Caz Festivali başlıyor! İşte sahne alacak ünlü isimler

Sanatçıların cazın etrafında birleşeceği deneysel ve yeniliğe açık sahne performanslarıyla, 3 gün boyunca sürecek olan muhteşem bir müzikal yolculuğa hazır mısınız?

Müzisyenlerin solo ve grup performansları, misafirlere denizin kıyısında caz müziği ile unutulmaz bir gece yaşatırken, Kaş Caz Festivali ılık esintiler ve yıldızlar altında bu yıl da eşsiz geçecek... ,

Festival boyunca açılışları, gün batımında Joy Fm ve Joy Jazz'den tanıdığımız Dj Barthez yapacak.

KALBEN
70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel alt yapı ile tekrar düzenleyen Hey! Douglas bu yıl Kaş Caz Festivali'nin açılış grubu olarak canlı performansla sahne alacak. Kendine has tarzı, sesi ve şarkılarıyla ülkemizin en önemli kadın yorumcularından biri olan Kalben, ilk gecenin kapanışını yapacak.

fatiherkoç2

Festivalde ikinci gün, gelenekselden klasiğe, cazdan modern ve elektroya kadar farklı müzik türlerine adanmış çok çeşitli projeler üzerinde çalışan multi-enstrümantalist Deniz Mahir Kartal'ın solo performansı ile başlayacak. Başta Gürol Ağırbaş olmak üzere, önemli müzisyenlerden oluşan ekibi ile derinlikli vokaliyle Türkiye müzik sahnesinin en etkileyici vokallerinden Birsen Tezer festivalin ikinci gecesini renklendirecek.

BòRSEN

  1. ve son günün ilk konuğu farklı kültür ve coğrafyalardan gelen müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul merkezli grup No Land olacak. Festivalin kapanışında ise, Türkiye’nin en güçlü seslerinden ve en önemli müzisyenlerinden Fatih Erkoç sahnede olacak. Fatih Erkoç Quartet Jazz Project ile festival tamamlanacak.

DJ BARTHEZ

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Kalben caz
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