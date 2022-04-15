MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı! "Yaktın bizi Leyla"

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı! "Yaktın bizi Leyla"

15.04.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Subaşı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan başrollerinde Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever gibi oyuncuların yer aldığı Kasaba Doktoru dizisinde Leyla rolüne hayat veriyor. Yeni projeyle ekranlarda yerini alan Hazal Subaşı, mini etekli ve sütyenli pozunu paylaştı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı! "Yaktın bizi Leyla"

Çukur dizisinde Nehir Bursalı rolünü canlandıran Hazal Subaşı şimdilerde Kasaba Doktoru dizisi ile ekranlarda yerini alıyor. 2015 yılında Miss Turkey üçüncüsü seçilen Hazal Subaşı'nın mini etekli ve sütyenli pozları dikkat çekti.

HAZAL SUBAŞI MİNİ ETEĞİ İLE TOZU DUMANA KATTI

26 yaşındaki oyuncu Hazal Subaşı, Instagramda mini etekli ve sütyenli pozunu paylaştı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı!

Hazal Subaşı'na takipçileri, "Papatyam çiçek gibisin", "İnsanın güneş olası gelir sizi ısıtmak için", "Yaktın bizi Leyla" gibi yorumlar yaptı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı!

Dövmeleriyle dikkat çeken Hazal Subaşı'nın Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı!

Hazal Subaşı İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim aldı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı!

Tescilli güzel Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka gibi dizilerle de ekranlara geldi.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı!

2018'de Kıbrıs Havadis Medya Ödülleri'nde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü aldı.

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı!

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız Tilbe adliyede ifade verdi: Bu suç ise alsınlar beni içeriYıldız Tilbe adliyede ifade verdi: Bu suç ise alsınlar beni içeri
'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi! 'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!
Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Hazal Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"

Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Bakanlık harekete geçti! Marketlerin indirim oyununa son

Bakanlık harekete geçti! Marketlerin indirim oyununa son

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”

Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.