Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı mini eteği ile tozu dumana kattı! "Yaktın bizi Leyla"

Çukur dizisinde Nehir Bursalı rolünü canlandıran Hazal Subaşı şimdilerde Kasaba Doktoru dizisi ile ekranlarda yerini alıyor. 2015 yılında Miss Turkey üçüncüsü seçilen Hazal Subaşı'nın mini etekli ve sütyenli pozları dikkat çekti.

HAZAL SUBAŞI MİNİ ETEĞİ İLE TOZU DUMANA KATTI

26 yaşındaki oyuncu Hazal Subaşı, Instagramda mini etekli ve sütyenli pozunu paylaştı.

Hazal Subaşı'na takipçileri, "Papatyam çiçek gibisin", "İnsanın güneş olası gelir sizi ısıtmak için", "Yaktın bizi Leyla" gibi yorumlar yaptı.

Dövmeleriyle dikkat çeken Hazal Subaşı'nın Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Hazal Subaşı İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim aldı.

Tescilli güzel Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka gibi dizilerle de ekranlara geldi.

2018'de Kıbrıs Havadis Medya Ödülleri'nde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü aldı.



