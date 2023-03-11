Kaşık kaşık içirecek doyurucu bir çorba tarifi! Arpa şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kaşık kaşık içirecek nefis bir çorba tarifini haberimizde derledik. Tencerede pişen bu lezzet 10 dakikada hazırlanıyor ve 15 dakikada pişiriliyor. Peki arpa şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi!

MALZEMELER 1 parça tavuk eti

Yarım su bardağı arpa şehriye

1 sarımsak

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1.5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı rendelenmiş domates (ben önceden yaptığım konserveden koydum)

4.5 su bardağı su (2 bardağı haşladığınız tavuğun suyu olacak)

1 çay kaşığı nane

1 limon suyu

Tuz

TARİF Tavuğu haşlayın ve didikleyin.

Haşlanan suyu kenara ayırın.

Zeytinyağı, tereyağı ve sarımsağı bir tencerede biraz pişirin.

Üzerine arpa şehriye ve naneyi ilave edin.

Kısık ateşte karıştırın.

Salçayı ve domatesi ilave edin.

Ayırdığınız tavuk suyuyla karışık toplam 4 buçuk bardak suyu ve tuzu koyun.

İsterseniz tavukları ve limonu da ekleyin.

Şehriyeler yumuşayana dek kaynatın.

Afiyet olsun...



