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Kaşık kaşık içirecek doyurucu bir çorba tarifi! Arpa şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

11.03.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arpa şehriyeli tavuk çorbasının içine bir parça tavuk eti, şehriye, domates salçası gibi malzemeler konuyor. Birkaç adımda hazırlanabilecek bu tarif hem tadı hem de doyurucu olmasıyla ön plana çıkıyor. Peki arpa şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi!

Kaşık kaşık içirecek doyurucu bir çorba tarifi! Arpa şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Kaşık kaşık içirecek nefis bir çorba tarifini haberimizde derledik. Tencerede pişen bu lezzet 10 dakikada hazırlanıyor ve 15 dakikada pişiriliyor. Peki arpa şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi!

MALZEMELER

  • 1 parça tavuk eti
  • Yarım su bardağı arpa şehriye
  • 1 sarımsak
  • Yarım yemek kaşığı tereyağı
  • 1.5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • 4 yemek kaşığı rendelenmiş domates (ben önceden yaptığım konserveden koydum)
  • 4.5 su bardağı su (2 bardağı haşladığınız tavuğun suyu olacak)
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 limon suyu
  • Tuz

TARİF

  • Tavuğu haşlayın ve didikleyin.
  • Haşlanan suyu kenara ayırın.
  • Zeytinyağı, tereyağı ve sarımsağı bir tencerede biraz pişirin.
  • Üzerine arpa şehriye ve naneyi ilave edin.
  • Kısık ateşte karıştırın.
  • Salçayı ve domatesi ilave edin.
  • Ayırdığınız tavuk suyuyla karışık toplam 4 buçuk bardak suyu ve tuzu koyun.
  • İsterseniz tavukları ve limonu da ekleyin.
  • Şehriyeler yumuşayana dek kaynatın.
  • Afiyet olsun...


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