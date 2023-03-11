Kaşık kaşık içirecek doyurucu bir çorba tarifi! Arpa şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Arpa şehriyeli tavuk çorbasının içine bir parça tavuk eti, şehriye, domates salçası gibi malzemeler konuyor. Birkaç adımda hazırlanabilecek bu tarif hem tadı hem de doyurucu olmasıyla ön plana çıkıyor. Peki arpa şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi!
Kaşık kaşık içirecek nefis bir çorba tarifini haberimizde derledik. Tencerede pişen bu lezzet 10 dakikada hazırlanıyor ve 15 dakikada pişiriliyor. Peki arpa şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi!
MALZEMELER
1 parça tavuk eti
Yarım su bardağı arpa şehriye
1 sarımsak
Yarım yemek kaşığı tereyağı
1.5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı rendelenmiş domates (ben önceden yaptığım konserveden koydum)
4.5 su bardağı su (2 bardağı haşladığınız tavuğun suyu olacak)
1 çay kaşığı nane
1 limon suyu
Tuz
TARİF
Tavuğu haşlayın ve didikleyin.
Haşlanan suyu kenara ayırın.
Zeytinyağı, tereyağı ve sarımsağı bir tencerede biraz pişirin.
Üzerine arpa şehriye ve naneyi ilave edin.
Kısık ateşte karıştırın.
Salçayı ve domatesi ilave edin.
Ayırdığınız tavuk suyuyla karışık toplam 4 buçuk bardak suyu ve tuzu koyun.
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