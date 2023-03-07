Kaşık kaşık yediren Özbek pilavı tarifi! Sofraların yıldızı Özbek pilavı nasıl yapılır?

Özbeklerin tüm dünyada meşhur olan enfes pilavı sevilerek tüketiliyor. Bu enfes pilav bol soğan, sarımsak, havuç ve et içeriyor. Bu sayede rengarenk bir görünüme kavuşan pilav sofraların göz bebeği haline geliyor.

MALZEMELER 1 su bardağı sıvı yağ

500 gram kuzu kuşbaşı

3 adet soğan

5 adet havuç

2,5 su bardağı pirinç

3 baş sarımsak

1 adet kuru acı biber

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 litre sıcak su

TARİF Pilav yapımına başlamadan soğanları kalın yarım ay şeklinde, havuçları orta kalınlıkta şeritler (baton) halinde doğrayın.

Pirinçleri nişastası akana kadar yıkayın ve ılık suda beklemeye bırakın. Sarımsakların dıştaki ince kabuklarını soyun.

Geniş ve büyük bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve etler koyu renk alana kadar kavurun. Etleri süzerek tencereden dışarı alın.

Kalan yağda önce soğanları kavurup dışarı alın, ardından havuçları da

renk alana kadar kavurun.

Kavrulan havuçların üzerine kızarmış etleri, soğanı koyup karıştırın. Tencereye sarımsakları, kuru acı biberi, tane kimyonları avcunuzda ovarak ekleyin ve son olarak tuzun yarısını ekleyip karıştırın.

Tencereye malzemelerin seviyesini biraz geçecek kadar sıcak su koyup ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatıp etler yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Etler yumuşayınca sarımsakları ve biberi kenara ayırın, pirinçleri süzüp malzemelerin üzerini örtecek şekilde tencereye alın.

Pirinçlerin üzerine tuz, karabiber, sarımsaklar ve kuru biberi koyup kaşığın tersiyle bir kaç delik açın. Son olarak tam pirinçlerin seviyesine gelecek kadar az miktarda

sıcak su ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Pirinçler suyu çekince ocağı kapatın. Pilavın üzerine bir bez örtüp 25-30 dakika demlendirin.

Servis etmeden önce sarımsakları ve biberi ayırın, pilavı büyük bir tabağa ya da tepsiye ters çevirip tekrar üzerine sarımsakları, biberi ekleyip servis edin.

AFİYET OLSUN!

