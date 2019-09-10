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Kaşıntı diye doktora gitti kulağından öyle bir şey çıktı ki...

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

Çin'de kulağındaki kaşıntı şikayetiyle doktora giden adamın muayenesinde, kulağının içine ağ örmüş canlı bir örümcek görüntülendi.

Kaşıntı diye doktora gitti kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Böcek ya da örümceklerin insan kafasının içine girerek buraya yerleşmesi ve yumurtlaması en korkutucu olasılıklardan biri olabilir.

Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinde kulağındaki kaşıntı şikayetiyle doktora giden adam bu dehşeti yaşadı.

Yangzhou Üniversitesi Affiliated Hastanesi’nden Dr. Zhang Pan, hastanın kulağını ilk incelediğinde olağandışı bir duruma rastlamadığını söyledi. Dr. Pan, “Çıplak gözle baktığımda fark etmedim. Ama endoskopi sonucunda içerdeki küçük örümceği gördüm” dedi.

Örümceğin kulağın içine ağ örüp kulak kanalını kısmen kapadığını tespit eden Dr. Pan, hayvanı bir cımbız yardımıyla çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Bunu üzerine doktor, hastanın kulağına bir iğne sokarak kulak kanalına bir damla solüsyon enjekte etti.

Doktorun kaydettiği görüntülerde, örümceğin mini tsunamiden kaçışı, kulak kanalından hızla geçerek hastanın kulağından dışarı çıkışı görülüyor.

Hastanın müdahale için geç kalması durumunda kulak kanalının zarar görmüş olabileceğini ifade eden Dr. Pan, bu tip durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Tayvan’da nisanda yaşanan bir başka vakada, göz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının gözünde 4 arı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kadının gözüne giren arıların, göz kapağının altına yerleştiği ve gözyaşı kanallarındaki sıvıyla beslendiği belirtilmişti.


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