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Kasiyer kadın adamın istediğini reddedince dehşeti yaşadı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.12.2018 11:30 | Son Güncelleme

Rusya'da aşırı alkollü bir adam kafede para vermeden akşam yemeği yemek istedi. Kasiyer kadın, bu isteği reddedince alkollü adam deliye döndü. Kasanın hemen yan tarafında bulunan kaynar su kazanını kasiyerin üzerine deviren adam, çalışan kadını hastanelik etti. Dehşet anları ise mağazanın kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Perm şehrinde aşırı alkollü olduğu belirtilen adam, kasiyer kadından istediğini alamayınca dehşeti yaşattı. Akşam saatlerinde kafeye gelen adam, kasiyer kadına para vermeden yemek yemek istediğini söyledi. Kasiyer kadın adamın bu isteğini reddedince, adam önce tehdit etti. Kasiyer kız alttan almaya çalışsa da sarhoş adam öfkesine hakim olmadı ve tezgahın yan tarafındaki kaynar su kazanını kasiyer kadının üzerine fırlattı.

RAHAT TAVIRLARINI SÜRDÜRDÜ

Kadın üzerine dökülen kaynar su nedeniyle çığlık çığlığa acı çekerken, sarhoş adam rahat tavırlarını sürdürerek orada beklemeye devam etti. Kaynar suyun üzerine dökülmesi sonrası oradan kaçan kadın yardım istedi. 45 yaşında olduğu belirtilen adam için uyuşturucu bir maddenin etkisinde olabileceği yorumları da yapıldı.

Kasiyer kadın vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen olayda, söz konusu şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

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