Kaslı vücuduyla konuşuluyordu! Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden son paylaşımıyla şaşırttı: "Yapacak bir şeyim yok"

60 yaşında olmasına rağmen kaslı vücudu ve fit haliyle gündemden düşmeyen Biricik Suden, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Bakışları ile ilgili gelen tepkilere kayıtsız kalamayan Suden, bir fotoğraf paylaşarak bu duruma tepki gösterdi.

Biricik Suden, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan Suden, kaslı vücudunun dışında bakışlarına da takılanlara cevap verdi.

Suden paylaşımına 'Kızgın değilim. Bakışlarım öyle. Yapabileceğim bir şey yok. Mesaj yerine ulaşmıştır umarım' notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

MFÖ grubundan Mazhar Alanson'un eşi olan Biricik Suden, sporcu kişiliğiyle uzun süredir magazin basınının gündeminde yer alıyor.

