Kastamonu ile Kayseri arasındaki sosyal medya pastırma kapışması gündeme oturdu

Kayseri ve Kastamonu arasındaki yıllardan beri gelen pastırma yarışı bu kez sosyal medyaya yansıdı. Daha önce ünlü gurme Vedat Milor ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını övmesiyle gündem konusu olan “Hangi ilin pastırması daha lezzetli?” sorusuna şimdi ise sosyal medyada cevap aranıyor. Ünlü Gurme Vedat Milor'un “Hangi ilin pastırması daha lezzetli?” anketi, Kayseri ile Kastamonu'yu yeniden rekabete soktu. Tatlı atışmaların yaşandığı ankete yapılan yorumların bazıları ise gülümsetti. ANKETİ KAYSERİ YÜZDE 55 ÖNDE GÖTÜRÜYOR Ünlü Gurme Vedat Milor'un “Bugün gelinen noktada yaptıkları pastırmaların lezzetiyle sizce hangi ilimiz diğerine kıyasla daha öne çıkıyor?” başlığıyla Twitter hesabından anket başlattı. “Kayseri pastırması mı?, Kastamonu Pastırması mı?” anketinde 120 bin kişi oy kullandı. Oy verenlerin yüzde 54,8'i Kayseri pastırması daha lezzetli derken, yüzde 45,2'si ise tercihini Kastamonu pastırmasından yara kullandı. Sosyal medyadaki ankete kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına birçok kurum ve kuruluş yorumlarıyla oy oranlarını yükseltmeye çalıştı. Kastamonu Belediyesi, “Kayseri pastırmasının adı, Kastamonu pastırmasının tadı var” derken, Kayseri Kocasinan Belediyesi ise, “Kastamonu denildiğinde aklıma; İnebolu kestanesi, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taşköprü eriği ve sarımsağı geliyor ama Pastırma demek Kayseri demektir” yorumunda bulundu.

Daha önceden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra ‘mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu' diyerek Kastamonu pastırmasının lezzetini övmüştü. “AĞIZDA KUM GİBİ DAĞILIYOR” Ünlü gurme Vedat Milor tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan bir anketin olduğunu belirten Pastırma Üreticisi Ömer Karabıyıkoğlu, “Kastamonulular olarak belli bu ankette geride olabiliriz ama biz biliyoruz ki Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından daha doğal, daha lezzetli. Bizimkisi fabrikasyon bir üretim değil. O yüzden çok emek sarf ederek yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz tamamen doğal yollarla yapılmaktadır. Doğal olarak kuruturuz, bütün aşamalarında el emeğimiz göz nurumuz vardır. Bizim kesimimizle birlikte bu ağızda kum gibi dağılan kıvamda çok farklı bir lezzet oluşturmaktadır. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz, Kastamonu pastırmasının kesimi tamamen farklıdır ve çemenimiz farklıdır. Eğer lezzet düşkünü insanlarımız var ise Kastamonu pastırmasını mutlaka bir kez denemelerini tavsiye ediyorum” dedi.