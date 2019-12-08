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Kastamonu'da 25. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 15:30 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 25. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Ankara Sinema Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 25'inci Gezici Film Festivali'nin Kastamonu ayağı, 9-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sessiz sinema filmlerinin canlı müzik eşliğinde sunulacağı festivalin bu yılki programında, ABD sinemasının ırkçılığı konu alan iki klasik filmi de gösterilecek.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin Kastamonu ayağının üniversitenin Medya ve İletişim Topluluğu ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Son hazırlıkları tamamladıklarını belirten Soydan, "Böyle güzel bir etkinliğe 6 yıldır ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Geçtiğimiz yıllarda festivale yoğun ilgi olmuştu. Bu yıl da ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Kentin 4 gün süresince sanat şölenine tanıklık edeceğini anlatan Soydan, şöyle devam etti:

"Ulusal ve uluslararası festivallerde ödül almış filmler gösterilecek. Birçok ünlü yönetmeni ağırlayacağız. Günlerdir afişlerle süslenen Kastamonu, bir gelenek haline gelen 4 günlük sinema şenliğine hazır. Yerli ve yabancı, ödüllü 13 filmin gösterimi yapılacak ve 6 yönetmen söyleşisi gerçekleşecek. İki sessiz film ise canlı müzik eşliğinde izleyicilerle bulaşacak."

Soydan, festivalin yarın Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda saat 17.00'de Hollandalı piyanist Daan Van Den Hurk'un canlı müziği eşliğinde, Jay Weissberg'in sunumuyla "Çatışan Arzular" adlı sessiz filmle başlayacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
25'inci Gezici Film Festivali Ankara Sinema Derneği kastamonu

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