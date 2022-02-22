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Kat kat ayrılan lezzetine bayılacaksınız: Urfa katmeri tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tel tel dökülen ve yöresel lezzetler arasında yer alan katmer, farklı illerde farklı usullerde yapılabiliyor. Her yörenin kendine has dokunuşuyla farklı lezzet ve aroma kazanan katmer genelde İç Anadolu yöresiyle özdeşleşen bir lezzet olsa da Urfa'ya has olanı da bir o kadar tanınan bir katmer türü!

Kat kat ayrılan lezzetine bayılacaksınız: Urfa katmeri tarifi

Klasik tereyağlı katmere nazaran içerisinde bulunan, tahinle tatlı-tuzlu dengesinin çok iyi kurulduğu Urfa katmeri lezzetiyle adından söz ettiriyor. Yapıldığında oldukça bereketli olan ve tüm aileyi doyuran Urfa katmeri, lezzetiyle sizi de etkileyecek. Oldukça iştah açıcı tadıyla çay sohbetlerinin de eşlikçisi olmaya aday! Tam tutan tarifiyle, buzlukta saklanıp daha sonradan da tüketilebilme özelliğiyle çok seveceğiniz Urfa katmeri tarifimiz için oklavalar hazırlansın...

URFA KATMERİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 5 su bardağı un

  • 1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı ya da mısır özü yağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Yeteri kadar ılık su

İÇ HARCI İÇİN

  • 3 çorba kaşığı tahin

  • Yarım paket margarin

SERVİS İÇİN

  • 1 domates

  • 1 salatalık

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak geniş bir yoğurma kabını alın.

  • Ununuzu elekten geçirerek yoğurma kabının içerisine aktarın.

  • Tüm unu elediğinizde unun ortasında bir çukur açın.

  • Kenarlarda kalan kısma tuzu serpiştirin.

  • Ortada oluşan çukura ayçiçeği ya da mısır özü yağını ilave edin.

  • Yaklaşık 1,5 su bardağı ılık suyu yavaş yavaş çukurun ortasına dökmeye başlayın.

  • Hafif hafif unu kenarlardan toparlayarak hamurunuza yumuşak bir kıvam verin.

  • Hamurun üzerini temiz ve nemli bir bezle örtüp en az yarım saat dinlendirin.

  • Süre sonunda hamurunuzu son kez toparlayın.

  • Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.

  • Tüm hamurları bezeler haline getirdiğinizde üzerini nemli bezle örtüp ilk yufkanızı açmaya başlayın.

  • Tahta bir tezgaha hafifçe un serpin ve ilk bezenizi açabildiğiniz kadar ince açın.

  • Margarini eritin tahinle karıştırın. Açtığınız yufkanın üzerini bu karışımla kaplayın.

  • Yufkayı önce rulo halinde katlayıp, sonra gül şeklini verin.

  • Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız yufkaları 1 saat buzdolabında bekletin.

  • Süre bitiminde çok ince olmayacak şekilde yufkaları yeniden açın.

  • Hazırladığınız katmerleri teflon tavada arkalı önlü pişirin.

  • Servis esnasında yanına domates ve salatalık söğüş ekleyin.

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