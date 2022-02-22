Kat kat ayrılan lezzetine bayılacaksınız: Urfa katmeri tarifi

Klasik tereyağlı katmere nazaran içerisinde bulunan, tahinle tatlı-tuzlu dengesinin çok iyi kurulduğu Urfa katmeri lezzetiyle adından söz ettiriyor. Yapıldığında oldukça bereketli olan ve tüm aileyi doyuran Urfa katmeri, lezzetiyle sizi de etkileyecek. Oldukça iştah açıcı tadıyla çay sohbetlerinin de eşlikçisi olmaya aday! Tam tutan tarifiyle, buzlukta saklanıp daha sonradan da tüketilebilme özelliğiyle çok seveceğiniz Urfa katmeri tarifimiz için oklavalar hazırlansın...

URFA KATMERİ TARİFİ

MALZEMELER

5 su bardağı un

1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı ya da mısır özü yağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar ılık su

İÇ HARCI İÇİN

3 çorba kaşığı tahin

Yarım paket margarin

SERVİS İÇİN

1 domates

1 salatalık

HAZIRLANIŞI