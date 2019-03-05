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Katar'da İslam dönemine ait en eski arkeolojik keşif

sesamos sesamos
DÜNYA  | 05.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

Katar'da erken İslam dönemine ait bölgenin en eski arkeolojik sahası keşfedildi.

Katar'da İslam dönemine ait en eski arkeolojik keşif

Katar Müzeler Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar'daki Londra Üniversitesi Akademisi (ULC) iş birliğiyle ülkenin batısındaki Yugbi bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları sonucu erken İslam dönemine ait bölgenin en eski arkeolojik sahası keşfedildi." denildi.

Sasaniler döneminin sonlarına denk gelen M.S. 538-670 yıllarında inşa edildiği düşünülen sahada, halen ayakta kalmış mimari kalıntıların Emevi dönemine (M.S. 661-750) dayandığı ifade edildi.

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Sahada bulunan kalıntılar arasında M.S. 7. ve 8. yüzyıllara ait seramik malzemeler ile erken İslam dönemine ait cam kalıntılar, metaller, taş kaplar ve av aletlerinin bulunduğu aktarıldı.

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Bu arkeolojik keşfin, Katar Müzeleri ile Katar'daki ULC arasında "Kalabalık Çöl" ismiyle 3 yıl önce başlatılan ortak proje çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
katar arkeolojik keşif İslam dönemi

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