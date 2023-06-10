Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Katar Dünya Kupası’yla ünlenen Ivana Knöll, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’da! Süper mini eteğiyle nefes kesti

Katar Dünya Kupası’yla ünlenen Ivana Knöll, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’da! Süper mini eteğiyle nefes kesti

10.06.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll, 2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda tribündeki cesur kıyafetleriyle kısa sürede fenomene dönüşmüştü. Sosyal medyada 3 milyonu aşan takipçiye ulaşan Knöll, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a geldi. İstanbul’da Knöll yeşil süper mini eteğiyle paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Katar Dünya Kupası’yla ünlenen Ivana Knöll, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’da! Süper mini eteğiyle nefes kesti

Dünya Kupası’nın en seksi taraftarı seçilen fenomen isim kısa sürede dünya geneline yayılan 3.4 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medyadan birbirinden cesur paylaşımlara imza atarak adından söz ettirmeyi başaran Ivana Knöll bu kez Şampiyonlar Ligi final maçı için soluğu İstanbul’da aldı. İstanbul’da kaldığı otelde paylaşım yapan Knöll, ardından ise süper mini etek ve bluzdan oluşan yeşil takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında karşılaşacak Inter ve Manchester City takımlarını izlemek için dünyanın pek çok noktasından birçok futbolsever İstanbul’a geldi. Sosyal medyada Dünya Kupası’nın ardından en seksi taraftar seçilen eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll’de İstanbul’dan yaptığı paylaşımlarla Şampiyonlar Ligi heyecanına yerinden ortak olacağını gösterdi.

kapak66

Fenomen isim İstanbul’da kaldığı otelden yaptığı paylaşımın sonrasında yeşil renkli bluz etek takımıyla bir ayna selfiesini yayınladı. Knöll’ün ayna selfiesinde tercih ettiği süper mini etek akıllara Dünya Kupası kıyafetlerini getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizlerinin üzerine çöküp poz verdi! Göğüslerini ön plana çıkarttıDizlerinin üzerine çöküp poz verdi! Göğüslerini ön plana çıkarttı
Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanmaArabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma
Seksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdiSeksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya şampiyonlar ligi

En Çok Okunan Trend Haberler

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Tanga bikinisiyle duşun altından şov yaptı! Beğeni butonu çöktü

Tanga bikinisiyle duşun altından şov yaptı! Beğeni butonu çöktü

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.