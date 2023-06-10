Katar Dünya Kupası’yla ünlenen Ivana Knöll, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’da! Süper mini eteğiyle nefes kesti

Dünya Kupası’nın en seksi taraftarı seçilen fenomen isim kısa sürede dünya geneline yayılan 3.4 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medyadan birbirinden cesur paylaşımlara imza atarak adından söz ettirmeyi başaran Ivana Knöll bu kez Şampiyonlar Ligi final maçı için soluğu İstanbul’da aldı. İstanbul’da kaldığı otelde paylaşım yapan Knöll, ardından ise süper mini etek ve bluzdan oluşan yeşil takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında karşılaşacak Inter ve Manchester City takımlarını izlemek için dünyanın pek çok noktasından birçok futbolsever İstanbul’a geldi. Sosyal medyada Dünya Kupası’nın ardından en seksi taraftar seçilen eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll’de İstanbul’dan yaptığı paylaşımlarla Şampiyonlar Ligi heyecanına yerinden ortak olacağını gösterdi.

Fenomen isim İstanbul’da kaldığı otelden yaptığı paylaşımın sonrasında yeşil renkli bluz etek takımıyla bir ayna selfiesini yayınladı. Knöll’ün ayna selfiesinde tercih ettiği süper mini etek akıllara Dünya Kupası kıyafetlerini getirdi.



