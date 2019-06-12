Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor! Katar Havayolları kabin görevlisi başvuru şartları

Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın kabin görevlisi alımlarına başlıyor. Katar Havayolları kabin görevlisi ilanına son başvuru tarihi ise 7 Temmuz olduğu açıklandı. Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanıa, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.
Kabin görevlileri için vereceği maaş ise 7 bin 500 lira’dan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkacak.
Katar Havayolları'nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:
Minimum 21 yaşında olmak
Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek
Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce
Doha'ya taşınmaya istekli
Minimum lise mezunu
Katar Havayolları başvuruda izlenilecek yolları şöyle sıraladı:
-Online başvuru tamamlanacak
-İşe alım ekibi özgeçmişi gözden geçirecek ve kısa listedeki başvuru sahiplerini e-posta yoluyla etkinliğe davet edecek
-Etkinliğe katılıma hazırlık
-Etkinliğe katılım daveti alan aday işe alım ekibi ile tanışacak. Adayın beraberinde başvuru kimliği, İngilizce güncel bir CV, Pasaportun fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf getirmesi isteniyor.
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