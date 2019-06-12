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Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor! Katar Havayolları kabin görevlisi başvuru şartları

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HABER  | 12.06.2019 21:24 | Son Güncelleme

Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın kabin görevlisi alımlarına başlıyor. Katar Havayolları kabin görevlisi ilanına son başvuru tarihi ise 7 Temmuz olduğu açıklandı. Başvurusu kabul edilenler Doha'da yaşayacak. Katar Havayolları kabin görevlileri maaşı 7 bin 500 lira ile 15 bin lira arasında olacak.

Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor! Katar Havayolları kabin görevlisi başvuru şartları

Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın kabin görevlisi alımlarına başlıyor. Katar Havayolları kabin görevlisi ilanına son başvuru tarihi ise 7 Temmuz olduğu açıklandı. Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanıa, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.

Kabin görevlileri için vereceği maaş ise 7 bin 500 lira’dan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkacak.

Katar Havayolları'nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:

Minimum 21 yaşında olmak

Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek

Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce

Doha'ya taşınmaya istekli

Minimum lise mezunu

Katar Havayolları başvuruda izlenilecek yolları şöyle sıraladı:

-Online başvuru tamamlanacak

-İşe alım ekibi özgeçmişi gözden geçirecek ve kısa listedeki başvuru sahiplerini e-posta yoluyla etkinliğe davet edecek

-Etkinliğe katılıma hazırlık

-Etkinliğe katılım daveti alan aday işe alım ekibi ile tanışacak. Adayın beraberinde başvuru kimliği, İngilizce güncel bir CV, Pasaportun fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf getirmesi isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
katar hava yolları işe alım Türkiye

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ülkenin yarısı bildigin araplara satıldı
aaaahhh ahhh memleketim. katar bizim , bizim olacaktır. dunyada bir-tek katar var.....avrupa halt etmiş....anlayana ..
ingilizce bilmeyenler basvurmasin . alternatifler arasinda ingilizce seviyesinin en azindan giris olarak belirlenmesi gerekli . duzenli olarak pratik ve ortam duzeyine gore kisa surede ogrenilebilir
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