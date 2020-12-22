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Katar nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Katar nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Katar Hakkında Önemli Bilgiler

Son yıllarda adını daha fazla duymaya başladığımız Katar, stratejik bölge olan Basra Körfezi'ne oldukça yakın bir ülkedir. Zengin petrol yataklarına sahip olan Arap Yarımadası'ndaki bu ülke 2022 Dünya Kupası turnuvasına da ev sahipliği yapacak. Peki, Katar nerede? Çöllerle kaplı bir coğrafyada giderek büyüyen bir ülke olan Katar hakkında bilinmesi gereken bilgiler...

Kavurucu sıcaklar, uçsuz bucaksız çöller ve develer... Bu unsurların birleşimi zihinlere Arap Yarımadası'nı getiriyor. Bunlara ek olarak son yıllarda ultra lüks yaşam, devasa yapılar ve turizm Arap ülkelerinin ortak özellikleri arasına girmeyi başardı. Arap ülkeleri arasında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan devlet olma unvanı taşıyan Katar'daki bu turnuva ile birlikte bir başka ilke daha imza atılacak. Peki, Katar nerede? Bu ülke hangi konumda yer alıyor? İşte Katar ülkesi hakkında önemli bilgiler...

Katar Nerede?

Kuzeyinde İran, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri, kuzeybatısında Bahreyn bulunan Katar, Suudi Arabistan ile de kara sınırına sahiptir. Arap Yarımadası'nda Basra Körfezi'nde konumlanan Katar, bölgede bulunan en değerli ülkelerden biridir.

Katar Haritada Nerede?

Dünya haritasını önüne serdiğinizde Türkiye merkez denebilecek bir yerde, Asya ve Avrupa arasında köprü görevindedir. Türkiye'nin doğusundan ilerler ve İran'ın güneyine kadar uzanırsanız Basra Körfezi'nin doğu kıyısı sizi karşılar. Körfezin batı yakasında ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan bulunur. Katar, görece küçük denebilecek bir alanda, dörtte üçünün körfeze baktığı bir coğrafyada bulunur. Bu şekilde "Katar nerede?" sorusuna net bir cevap vermiş olduk.

Katar Hakkında Önemli Bilgiler

Katar Nüfusu
Orta Doğu'nun hızla gelişen ülkelerinden biri olan Katar'ın nüfusu da giderek artıyor. 2.15 milyon kişinin yaşadığı Katar'da kişi başına düşen gelir çok yüksektir. Bu alan göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.

Katar Para Birimi

Balıkçılık ve inci avcılığına dayalı bir ekonomiye sahipken petrolün keşfedilmesiyle ülke ekonomisi şaha kalktı. Dünya geneline petrol dağıtımına başlayan ülke 70 yıl içerisinde refah seviyesinde de ciddi ilerleme kat etti. En zengin ülkelerden biri olmasını kuşkusuz petrole borçlu olan Katar ülkesi para birimi olarak Katar Riyali'ni kullanır. 1 Katar Riyali'nin değeri günümüz kuru ile hesaplandığında 2.15 Türk lirasına denk gelir.

Katar Bayrağı

Uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan Katar, aradan geçen süre içerisinde birçok devletin himayesi altına girdi. Bu devletlerden biri de İngiltere'dir. Arap ülkelerindeki İngiliz hakimiyetinin bir örneği de Katar'da yaşanmıştı ama Katar 1971'de bağımsızlığını ilan etti. Katar bayrağı da o dönemde tasarlanmıştır. Bayrak, kestane rengi ve beyazdan oluşur. Beyaz bayrağın sol tarafındadır ve renklerin buluştuğu çizgi 9 tane girintili çıkıntılı üçgenden oluşur.

Katar Başkenti

7 önemli belediyesi Umm Salar, Al Khor, Al Wakrah, Al Daayen, Al Shamal, Ad Dohai ve Al Rayyan olan Katar'ın resmi olarak başkenti Doha kabul edilir. İhtişamlı mimarisi, kültürel zenginliği ve lüks yaşam esintileri ile dikkat çeken Doha, aynı zamanda Katar'ın en kalabalık şehridir. Nüfusu yaklaşık olarak 1.350 milyon olan Doha, 2022'de Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak.

Katar Dini

Diğer Arap ülkeleri gibi Katar'da da neredeyse nüfusun tamamının dini İslamiyet'tir. Cuma namazı vaktinde birçok mağazanın, dükkanın kapalı olduğu gözlenir. Ayrıca Katar'da resmi hafta tatil günleri cuma ve cumartesidir.

Katar Dili

Katar'ın etnik kökenli vatandaşlarının haricinde petrol keşfinden sonra buraya çalışmaya gelen birçok yabancı vatandaş oldu. Bu farklı kültürlerden gelen insan toplulukları aralarındaki iletişimleri bir zaman sonra İngilizce üzerinden yürüttü. Ülkenin ana dili Arapça olmasına karşın birçok vatandaş İngilizce biliyor. İngilizce ikinci bir milli dil olarak görülür. Ülkede yaklaşık 1 buçuk milyon yabancı işçi çalışır.

Katar Yüz Ölçümü

Suudi Arabistan topraklarından çıkmış bir uzantıya benzeyen coğrafi şekle sahip Katar'ın çoğunluğu kumla kaplıdır. Çöl üzerine kurulmuş Katar ülkesi 11.586 kilometrekarelik bir alan üzerine kuruludur.

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