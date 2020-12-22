Katar nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Kavurucu sıcaklar, uçsuz bucaksız çöller ve develer... Bu unsurların birleşimi zihinlere Arap Yarımadası'nı getiriyor. Bunlara ek olarak son yıllarda ultra lüks yaşam, devasa yapılar ve turizm Arap ülkelerinin ortak özellikleri arasına girmeyi başardı. Arap ülkeleri arasında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan devlet olma unvanı taşıyan Katar'daki bu turnuva ile birlikte bir başka ilke daha imza atılacak. Peki, Katar nerede? Bu ülke hangi konumda yer alıyor? İşte Katar ülkesi hakkında önemli bilgiler...

Katar Nerede?

Kuzeyinde İran, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri, kuzeybatısında Bahreyn bulunan Katar, Suudi Arabistan ile de kara sınırına sahiptir. Arap Yarımadası'nda Basra Körfezi'nde konumlanan Katar, bölgede bulunan en değerli ülkelerden biridir.

Katar Haritada Nerede?

Dünya haritasını önüne serdiğinizde Türkiye merkez denebilecek bir yerde, Asya ve Avrupa arasında köprü görevindedir. Türkiye'nin doğusundan ilerler ve İran'ın güneyine kadar uzanırsanız Basra Körfezi'nin doğu kıyısı sizi karşılar. Körfezin batı yakasında ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan bulunur. Katar, görece küçük denebilecek bir alanda, dörtte üçünün körfeze baktığı bir coğrafyada bulunur. Bu şekilde "Katar nerede?" sorusuna net bir cevap vermiş olduk.