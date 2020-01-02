Kate Beckinsale yeni yıla kız arkadaşıyla öpüşerek girdi

İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Hollywood’un yeni yıl partisinde bulunan 46 yaşındaki oyuncu, eğlendiği anları Instagram hesabından paylaştı. 2020’nin ilk dakikalarına yanındaki arkadaşını dudaklarından öptü. Yanındaki kişinin Parker Miller olduğu öğrenildi. Beckinsale düzgün fiziğiyle partinin en beğenilen yıldızı oldu.

Paylaşımının altına, “Hepinize mutlu yıllar. Umarım yeni yıl öpücüğünüz benimki gibi ağız hijyenine dikkat eden birisiyle olur” notunu yazdı.

ORTA YAŞ BUNALIMINA GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kate Beckinsale, geçen ay Instagram hesabında bikinili fotoğraflarını paylaştığı için birçok takipçisinden eleştiri almıştı. “Bu tarz fotoğraflar paylaşmak için çok yaşlı. Orta yaş krizinde, dikkat çekmek için yapıyor” gibi yorumlara maruz kalan güzel oyuncu tüm önyargılara, “Kendinizi sevin!” diyerek tepki göstermişti.

