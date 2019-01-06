Kate Upton hamilelik kilolarını vermeye çalışıyor

26 yaşındaki model Kate Upton'ın eski halinin yerinde yeller esiyor!
İlk kez annelik sevincini yaşayan ünlü model Upton, hamilelikten kalan kilolarını vermek için ter döküyor.
ABD'li model Kate Upton ile kocası Justin Verlander bir süre önce kızları Houston'ın aralarına katılmasının sevincini yaşadı.
Yeniden kariyerine dönmek isteyen Kate Upton da hamilelik sırasında aldığı kiloları vermek için kolları sıvadı.
Upton, geçtiğimiz gün California'da köpeği ve kişisel eğitmeniyle çıktığı yürüyüşte objektiflere takıldı.
Spor kıyafetleri içindeki Upton, eğitmeninin önerdiği yürüyüşünü tamamladıktan sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.
Upton'ın eski haline oranla bir hayli kilo aldığı, özellikle göbek bölgesindeki yağlanma dikkatlerden kaçmadı.
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