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Kate Winslet çıplak sahneleriyle ilgili konuştu! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

Kate Winslet Ammonite filmi hakkında cesur açıklamalar yaptı. Kate Winslet filmdeki sevişme sahneleri için "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi.

Kate Winslet çıplak sahneleriyle ilgili konuştu! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Kate Winslet ve Saoirse Ronan'ı bir araya getien Ammonite adlı film ilk olarak önümüzdeki ay düzenlenecek olan Toronto Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak. Filmin ana karakterlerinden birini canlandıran ünlü oyuncu, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuştu.

Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırıyor.

Kate Winslet, Ammonite adlı filmin çok konuşulan sevişme sahneleri hakkında görüşlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda dile getirdi.

SANDVİÇ YEMEYE BENZEMİYOR

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Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı.

Sonra da aynı sahnelerde kamera karşısına geçeceği rol arkadaşı Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak için bir çözüm bulduklarını söyledi. Winslet "Frances'e 'Bırak çalışalım' dedim. Sonra da işimizi yaptık" diyerek sürdürdü sözlerini.

Kate Winslet, bu sahneler için Ronan ile birlikte bir koreografi oluşturduklarını ve ona göre davrandıklarını da anlattı.

SEVİŞME SAHNELERİNDE DUBLÖR KULLANMADI

44 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, çıplak sahnelerde oynamanın kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi. Oyuncu "40 yaşın üzerinde ve doğumlar sonrası vücudumu göstermekten gurur duydum" diyerek yaşıtı birçok kadın oyuncunun bunu yapacak cesareti bulamadığını söyledi. Bu yüzden bu sahnelerde dublör kullanmadığını da belirtti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
la istemem yan cebime koy, utanıyomuş muş, gerginmiş miş. yedik, yumuşatırlar sende bunu seversin işte böle bi kereden bişiş olmassss
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