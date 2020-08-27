Kate Winslet çıplak sahneleriyle ilgili konuştu! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Sonra da aynı sahnelerde kamera karşısına geçeceği rol arkadaşı Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak için bir çözüm bulduklarını söyledi. Winslet "Frances'e 'Bırak çalışalım' dedim. Sonra da işimizi yaptık" diyerek sürdürdü sözlerini.

Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı.

Kate Winslet ve Saoirse Ronan 'ı bir araya getien Ammonite adlı film ilk olarak önümüzdeki ay düzenlenecek olan Toronto Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak. Filmin ana karakterlerinden birini canlandıran ünlü oyuncu, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuştu.

Kate Winslet, bu sahneler için Ronan ile birlikte bir koreografi oluşturduklarını ve ona göre davrandıklarını da anlattı.

SEVİŞME SAHNELERİNDE DUBLÖR KULLANMADI

44 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, çıplak sahnelerde oynamanın kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi. Oyuncu "40 yaşın üzerinde ve doğumlar sonrası vücudumu göstermekten gurur duydum" diyerek yaşıtı birçok kadın oyuncunun bunu yapacak cesareti bulamadığını söyledi. Bu yüzden bu sahnelerde dublör kullanmadığını da belirtti.

