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Kate Winslet Titanic’teki meşhur tartışmalı sahneye açıklık getirdi

20.12.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştıkları Titanic filmindeki meşhur kapı sahnesiyle ilgili yıllardır süren tartışmalara son noktayı koydu: Jack de o kapıya sığabilirdi ama batarlardı.

Kate Winslet Titanic’teki meşhur tartışmalı sahneye açıklık getirdi

11 dalda Oscar kazanan 1997 yapımı James Cameron imzalı Titanic filminin meşhur kapı sahnesiyle ilgili yıllardır süren tartışmalara son noktayı, filmin başrol oyuncusu Kate Winslet koydu.

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Filmde, gemi battıktan sonra, sevgilisi Rose'u (Kate Winslet) su üzerinde kalan bir kapının üzerine çıkaran ve kendisi hayatını kaybeden Jack (Leonardo DiCaprio) karakterinin sahnesiyle de gündem olmuştu.
Birçok kişi DiCaprio’nun da kapının üzerine çıkabileceğini ve hayatta kalabileceğini savunurken, Kate Winslet konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Winslet, “Jack’in kapıya sığabileceğini ancak yüzer durumda kalamayacağını” söyledi ve ekledi:

“Burada ilk kez duyuyorsunuz, evet Jack de o kapıya sığabilirdi ama batarlardı.”

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"BANA NEDEN BU KADAR KÖTÜ DAVRANDILAR?"

Sahneyle ilgili tartışmayı çıkaranların kendisinin kilolu olduğunu ima ettiğini ve "beden aşağılamaya" maruz bırakıldığını söyleyen oyuncu, "Görünüşe göre çok şişmandım. Korkunç değil mi? Bana neden bu kadar kötü davrandılar? O kadar acımasızlardı ki. Şişman bile değildim" diye konuştu.
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"BU, ZORBALIK VE TACİZ"

Winslet ayrıca, "Zamanı geri alabilseydim, sesim bambaşka çıkardı. Gazetecilere cevap verirdim, 'Bana böyle davranmaya kalkmayın, ben genç bir kadınım, vücudum değişiyor' derdim" ifadesini kullandı.

Oyuncu, "Bu, zorbalık ve taciz diyebilirim" diye konuştu.

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