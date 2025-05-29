Katedralde skandal görüntüler! Yarı çıplak kafası koparılmış bezli tavuklarla dans ettiler

Almanya'daki Hristiyanlar arasında, yarı çıplak dansçıların tüyleri yolunmuş ve bezli tavuklarla dans ettiği tuhaf bir katedral sanat gösterisi öfkeye yol açtı. Vestfalya'nın 1250. yıl dönümünü anmak için düzenlenen görkem şok edici bir skandala dönüştü.

Gösteride yarı çıplak dansçılar, arka planda Meat is Meat adlı bir şarkı çalarken, bezlerine sarılı tüyleri yolunmuş tavuklarla dans etti.

"KÜFÜR" SAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından din insanları ünlü Paderborn Katedrali'nde gerçekleşen gösteriyi 'küfür' olarak niteledi ve özür talep eden bir dilekçesi imzaladı. Dilekçede, gösterinin 'Hristiyan inancının temel içerikleriyle alay ettiği' ve kutsal bir alanı ihlal ettiği belirtildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Katedralinizin kutsallığını korumak ve savunmak yerine, bu küfür dolu gösteriye sessizce tanıklık etmeniz dehşet vericidir. Bu nedenle, bu gösteriyle kirletilen Paderborn Katedrali'nin yeniden kutsanmasıyla bir tövbe ve kefaret eylemi gerçekleştirmenizi rica ediyoruz."

"HİÇBİR ŞİKAYET DUYMADIM"

Organizatörler doğrudan Başpiskopos Udo Markus Bentz'i, hem katedralin hem de Kilise'nin ahlaki otoritesinin korunması görevini yerine getirmemekle suçluyorlar. Ancak töreni düzenleyen Vestfalya-Lippe Bölge Derneği'nin sözcüsü Frank Tafertshofer, BILD'e yaptığı açıklamada, "Alkışlar vardı; hiçbir şikayet duymadım" dedi. Piskoposluk daha sonra özür diledi.