Katie Price dövmeci koltuğunda paylaştı! O detay dikkat dikkatlerden kaçmadı

Ünlü realite şov yıldızı Katie Price, sevgilisiyle çıktığı Tayland tatilinde dövmeci koltuğuna oturdu. Kollarına dövme yaptılardığı anları paylaşan Price, bir koluna çiçek dövmesi tercih ederken, diğerine tek boynuzlu at dövmesi yaptırmayı tercih etti.

Dövmeci koltuğunda büyük beden göğüsleriyle dikkat çeken Price, geçtiğimiz günlerden göğüs implantlarını satışa çıkardığını açıklamıştı.

2019 yılında iflas ettiğini açıklayan İngiliz medya kişiliği Katie Price, en büyük göğüs implantını 1 milyon sterline satmak istediğini açıkladı.

Price, verdiği bir röportajda, "Ama şunu söylemek zorundayım en büyük göğüs implantımı saklıyorum ve bir milyon sterline satışa sunmak istiyorum" demişti.

TÜRKİYE'DE ESTETİK OLUYOR

Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye gelen İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price'ın, son görüntüsüne sahip olabilmek için 10 bin sterlin (190 bin TL) ödediği ileri sürülmüştü.

Bir süredir mali krizde olduğu ileri sürülen Katie Price'ın bu estetik uygulamalar için nereden para bulduğu da merak konusu oldu. İngiliz basınına yansıyan iddialara göre; Price, bu son operasyonlarını kamera karşısına geçtiği 'Mucky Mansion' adlı reality şov sayesinde ödedi.





