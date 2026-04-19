Katilini paylaşmış! Ünlü fenomenin korkunç ölümü

Honduras’ta TikTok fenomeni 20 yaşındaki Katerin Mejía Argueta’nın cansız bedeni bulundu. “Katy Mazorca” adıyla tanınan genç fenomenin, kaybolduktan bir gün sonra bir palmiye tarlasında ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Yerel kaynaklara göre genç kadının boynundan ağır yaralandığı ve işkence izleri taşıdığı belirtildi. Olayın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

CİNAYETTE 3 GÖZALTI

Honduras Ulusal Polisi, olayla bağlantılı olarak üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden birinin ise genç fenomenin erkek arkadaşı Adonis Martínez olduğu ortaya çıktı.

“ZORLANDIM” SAVUNMASI

Martínez, yerel basına yaptığı açıklamada cinayeti bir çetenin zoruyla işlediğini iddia etti. “Yapmasaydım beni öldüreceklerdi” diyerek kendini savundu. Ancak yetkililer bu iddiayı henüz doğrulamadı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan genç fenomenin ölümünden kısa süre önce TikTok’ta paylaştığı son video dikkat çekti. Videoda dans eden Argueta’nın, “karmaşık olsam da beni anlayacak birini bulmak” mesajını yazdığı görüldü.