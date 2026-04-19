Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Katilini paylaşmış! Ünlü fenomenin korkunç ölümü

Honduras’ta kaybolduktan bir gün sonra ölü bulunan 20 yaşındaki TikTok fenomeninin cinayetiyle ilgili sevgilisi dahil 3 kişi gözaltına alındı. Genç kadının ölümünden saatler önce paylaştığı video ise yürekleri dağladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Honduras’ta TikTok fenomeni 20 yaşındaki Katerin Mejía Argueta’nın cansız bedeni bulundu. “Katy Mazorca” adıyla tanınan genç fenomenin, kaybolduktan bir gün sonra bir palmiye tarlasında ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Yerel kaynaklara göre genç kadının boynundan ağır yaralandığı ve işkence izleri taşıdığı belirtildi. Olayın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

CİNAYETTE 3 GÖZALTI

Honduras Ulusal Polisi, olayla bağlantılı olarak üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden birinin ise genç fenomenin erkek arkadaşı Adonis Martínez olduğu ortaya çıktı.

“ZORLANDIM” SAVUNMASI

Martínez, yerel basına yaptığı açıklamada cinayeti bir çetenin zoruyla işlediğini iddia etti. “Yapmasaydım beni öldüreceklerdi” diyerek kendini savundu. Ancak yetkililer bu iddiayı henüz doğrulamadı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan genç fenomenin ölümünden kısa süre önce TikTok’ta paylaştığı son video dikkat çekti. Videoda dans eden Argueta’nın, “karmaşık olsam da beni anlayacak birini bulmak” mesajını yazdığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
tiktok fenomen paylaşım sevgili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.