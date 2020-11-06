Katmer nasıl yapılır? Katmer tarifi nedir? Katmer malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta katmer tarifi...

Gaziantep’te sabah kahvaltılarında bile tüketilen bu lezzetli tarif, ince ince açılan hamurların üst üste konulmasıyla elde edilir. Antep fıstığı, tereyağ ve şekerden oluşan bu benzersiz lezzet tüm aile bireylerini tek bir sofrada toplamayı başarıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri katmer nasıl yapılır sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki katmer tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

KATMER MALZEMELERİ

500 gram çekilmiş boz fıstık

300 gram sade yağ

400 gram şeker

300 gram sıvı yağ

1 kilo katmerlik un

400 ml su

500 gram katmerlik kaymak

Üzeri için:

100 gram çekilmiş boz fıstık

KATMER NASIL YAPILIR?

İlk adımda katmer hamurunun yapımına geçilir. Katmer hamuru için bütün malzemeler karıştırılır ve yoğrulur. Hamur ikiye ayrılır ve açılır. Sade yağ ile katmerlenir. Katmerin katları ince ince açılarak katlanır. Önceden ısıtılan fırında pişirilir. Katların arasında Antep fıstığı ve kaymak ilave edilerek servis yapılır.



