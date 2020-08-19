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Katmer tarifi: Çay demlenene kadar hazır orijinal katmer tarifi

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lezzetiyle mest eden katmer tarifi ile kahvaltı sofranızı mükemmel hale getirebilirsiniz. Yapımı zahmetli olsa da orijinal katmer tarifinin tadına baktıktan sonra bu zahmete değer diyeceksiniz.

Katmer tarifi: Çay demlenene kadar hazır orijinal katmer tarifi

İçindekiler

  • KATMER TARİFİ İÇİN MALZEMELER
  • KATMER TARİFİ NASIL YAPILIR?
  • KATMER TARİFİ PÜF NOKTALARI

Türk mutfağının hamur işi lezzetlerinden biri olan katmer tarifi ile karşınızdayız. Hafta sonu sevdiklerinizi kahvaltıya davet ederek onları orijinal katmer tarifi ile karşılayabilirsiniz. Lezzetiyle akılları baştan alacak olan nefis kat kat katmer tarifi için belirtilen adımları dikkatlice izlemeniz yeterli. Çayınız demlenene kadar kolayca hazırlayabileceğiniz katmer tarifini bir kere yaptınız mı sürekli yapmak isteyeceksiniz. Sadece kahvaltıda değil özellikle yaz aylarında hafif bir şeyler yiyerek açlığınızı bastırmak istediğinizde de katmer yapmak için kolları sıvayabilirsiniz.

KATMER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 çay bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 adet organik yumurta
  • 4 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz

ARASINA SÜRMEK İÇİN;

  • 3 yemek kaşığı katı yağ
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

KATMER TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Derin bir karıştırma kabına su, süt ve yumurta çırpmaya başlayın.
  • Karışıma tuzu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Azar azar unu eklemeye başlayın.
  • Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
  • Ele yapışmayan hamurunuzu çok büyük olmayan bezelere ayırın.
  • Tabanına un serptiğiniz bir alanda bezeleri oklava yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.
  • Erittiğiniz katı yağları oda sıcaklığına getirin.
  • Eritilmiş katı yağları açtığınız hamurların üzerine sürün.
  • Hamurları rulo halinde sarın ve spiral şekline getirin.
  • Spiral şekline getirdiğiniz hamurları 10 dakika kadar dinlendirin.
  • Hamurların üzerine un serpin ve biraz kalın kalacak şekilde açın.
  • Katmerleri pişireceğiniz tavayı ısıtmaya bırakın.
  • Isıtılmış tavada arkalı önlü pişirin.
  • Pişen katmerleri yağlayıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

KATMER TARİFİ PÜF NOKTALARI

Hamurun istediğiniz gibi yumuşak kıvamda olması için malzemeleriniz oda sıcaklığında olmalıdır.

Her açılan beze; her yeri yağlanarak dinlendirilmeli.

Pişen katmerler tereyağı ile yağlanmalı.

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